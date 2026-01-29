Витік інформації про Samsung Galaxy S26 приносить кілька поганих новин, але й одну дуже хорошу

Витоки вказують на суттєвий перегляд цін у новій серії Samsung Galaxy S26. Більшість моделей стануть дорожчими, але флагман Ultra може піти проти тренду й навпаки подешевшати. Зміни торкнуться не лише вартості, а й конфігурацій пам’яті та підходу до передзамовлень.

Чому Samsung змінює ціни у Galaxy S26?

За інформацією інсайдерів і даними європейських ритейлерів, Samsung готує помітне коригування цін у серії Galaxy S26. Основна причина виглядає прагматичною – зростання собівартості компонентів. Оперативна пам’ять і флеш-пам’ять знову дорожчають, тому виробники смартфонів мають дедалі менше простору для маневру й не можуть компенсувати ці витрати без підвищення цінників, пише Gizmochina.

Дивіться також Лише для обраних: Samsung випустила ексклюзивну версію Galaxy Flip7 на честь Олімпіади

Один із ключових кроків Samsung – повна відмова від накопичувача на 128 гігабайтів. Усі моделі Galaxy S26 стартуватимуть із 256 гігабайтів вбудованої пам’яті. Формально це виглядає як апгрейд для користувачів, але фактично дозволяє компанії легше обґрунтувати вищу стартову ціну.

У Швеції базовий Galaxy S26 з 256 гігабайтами оцінюють у 11 990 шведських крон, що приблизно відповідає 1 135 євро. Для порівняння, Galaxy S25 із таким самим обсягом пам’яті коштував 10 990 крон. Різниця майже 95 євро за рік, а якщо порівнювати з торішньою базовою версією на 128 гігабайтів, подорожчання наближається до 200 євро. Версія на 512 гігабайтів обійдеться вже у 13 990 крон, і доплата за пам’ять стає відчутною.

Модель Galaxy S26+ виглядає менш однозначно. Базова конфігурація на 256 гігабайтів зберігає ціну попередника – 14 490 крон. Водночас версія на 512 гігабайтів дорожчає різко і коштує 16 990 крон. Це більш ніж на 230 євро більше, ніж аналогічна модель торік, що чітко показує, наскільки подорожчала флеш-пам’ять.



Великих змін у дизайні не очікується / Рендер OnLeaks

Модель Ultra стає дешевшою

Найцікавіша ситуація склалася з Galaxy S26 Ultra. Samsung, схоже, вирішила зробити флагман привабливішим на старті, пише WinFuture.

Версія на 256 гігабайтів у Швеції оцінюється в 16 990 крон, що нижче за ціну Galaxy S25 Ultra.

Конфігурація на 512 гігабайтів також трохи дешевша.

Варіант на 1 терабайт залишається без змін.

Це виглядає як спроба втримати Ultra конкурентним у преміумсегменті, навіть якщо компанії доводиться частково брати витрати на себе.

Передзамовлення по-новому

Окремо варто зазначити ще одну зміну – Samsung, імовірно, відмовляється від звичної практики безкоштовних апгрейдів пам’яті під час передзамовлень. За нинішніх цін на компоненти такі акції стають занадто дорогими й обмежують гнучкість ціноутворення.

Дивіться також До біса офіційні дані: користувачі самі назвали улюблений бренд Android-смартфонів у 2025 році

Що ми знаємо про інші характеристики?

З погляду характеристик, революції не очікується:

Galaxy S26 має отримати 6,3-дюймовий AMOLED-дисплей покоління M14 з адаптивною частотою оновлення до 120 герців, тоді як S26+ може оснащуватися 6,7-дюймовою панеллю з роздільною здатністю 2K.

Захист IP68, скло Gorilla Glass Victus 2 і підтримка Qi2 збережуться.

Процесором, залежно від регіону, стане Exynos 2600 або Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Анонс серії очікується 25 лютого 2026 року, старт передзамовлень – наступного дня, а початок продажів запланований на 11 березня.