За даними інсайдера Ice Universe, Samsung працює над новим поколінням Gorilla Glass спеціально для Galaxy S26 Ultra. Головна ідея – відмова від необхідності використовувати захисні плівки або скло завдяки значно підвищеній міцності та зменшенню кількості відбитків на поверхні дисплея. Про це пише Notebookcheck.

Які технології отримає дисплей Galaxy S26 Ultra?

Нове скло поєднує покращене антиблікове покриття з технологією CoE та відмову від традиційного поляризатора. Таке рішення має збільшити яскравість екрана, знизити відображення світла та зробити панель стійкішою до пошкоджень у повсякденному використанні.

Ще одним нововведенням стане підтримка Privacy Display. Технологія обмежує кути огляду, через що зображення залишається чітким лише для користувача, який дивиться прямо на екран. Фактично це вбудована альтернатива антишпигунським плівкам, що підвищує конфіденційність без додаткових наклейок.

Як пише GSM Arena, окрім скла, смартфон може отримати нову OLED-матрицю M14, яка замінить M13, встановлену в серіях Galaxy S24 та S25. Очікується зростання пікової яскравості разом зі зниженням енергоспоживання, що позитивно вплине на автономність.

Презентація флагманської лінійки Galaxy S26 запланована на 26 лютого. Також повідомляється, що Samsung підготує для нових моделей більш незвичні варіанти кольорів корпусу.