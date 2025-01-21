Samsung випустить складаний смартфон із трьох панелей

Складані смартфони не здобули очікуваної популярності, але виробники не зупиняються. Ми вже маємо формфактор смартфона "жабки" Flip і смартфона у вигляді книжки Fold. Обидва складаються з двох окремих панелей, які згинаються один раз посередині. Торік Huawei випустила перший у світі смартфон, що складається з трьох панелей і згинається двічі. Samsung тепер хоче зробити те саме.

Як це буде

Чутки стверджують, що Samsung розробляє відразу чотири складані пристрої, в тому числі свій перший смартфон із трьох панелей. Яким буде четвертий ґаджет, враховуючи, що перші два – це Flip і Fold, ще достеменно невідомо, але інсайдери мають деякі натяки. Тим часом прогнози щодо розвитку цього ринку не такі позитивні, як хотілося б. Тому компанія тут дуже ризикує, хоча й без того останні кілька років знаходиться не в найкращому фінансовому положенні, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт 9to5Google.

Дивіться також Величезний витік розкрив усе про майбутні смартфони Galaxy S25, включно з якісними рендерами

Отож, як пишуть джерела, нам слід очікувати:

Galaxy Flip 7.

Galaxy Fold 7, у якому, можливо, приберуть спеціальне гніздо для стилуса S Pen, що означатиме потребу в його окремому заряджанні. Раніше повідомлялося, що це було зроблено для того, щоб зробити Fold 7 тоншим.

Третім пристроєм у лінійці може стати Galaxy Flip FE. Ймовірно, це буде недорогий пристрій зі спрощеними характеристиками, на кшталт того, як Samsung випускає менш потужні версії своїх звичайних смартфонів під маркуванням FE.

І нарешті, "трискладний" смартфон, як це називають у мережі.

Він матиме більший дисплей, ніж Galaxy Fold 7, завдяки додаванню другого шарніра. У повністю розкритому стані його діагональ становитиме від 9,9 до 10 дюймів, що значно більше, ніж 7,6-дюймовий дисплей Galaxy Fold 6.

Хоча ми не знаємо, яким буде дизайн такого смартфона, можна очікувати, що це виглядатиме схоже на Huawei Mate XT, який випустили у вересні.

Huawei Mate XT Ultimate Design: відео

Запуск смартфона нібито запланований на третій квартал 2025 року, тобто на той самий час, що й для інших складаних пристроїв Samsung.

Компанія планує обсяг виробництва на рівні 200 000 одиниць на рік, а це означає, що Samsung не очікує, що пристрій буде дуже популярним.