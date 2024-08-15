Відбувається щось дивне: в США розгублені роботаксі збираються натовпом і сигналять одне одному

Жителі Сан-Франциско останнім часом спостерігають дивну поведінку місцевих роботаксі Waymo. Самокеровані автівки почали збиратися групами та сигналити одне на одного і, схоже, ніхто не розуміє, чому вони так роблять.

У чому проблема?

Через кілька тижнів після запуску сервісу роботаксі Waymo (раніше він працював в тестовому режимі) безпілотні автомобілі в Сан-Франциско почали дивно поводитися. Вони збираються на місцевій парковці та починають надмірно сигналити, а це сильно турбує мешканців будинків, які розташовані поблизу.

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Особливо постраждали мешканці району South of Market. Дехто навіть скаржиться на безсонні ночі через безперервний шум. Люди скаржаться на роботаксі оскільки ситуація триває майже два тижні та нічого не змінюється.

На відео можна побачити, як групи автомобілів Waymo сигналять один одному, пересуваючись по парковці: одні намагаються заїхати на місце, а інші – виїхати, що призводить до повільного безладу.

Реакція Waymo

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У відповідь на скарги Waymo визнала цю проблему в заяві для LA Times.

Ми знаємо, що в деяких сценаріях наші транспортні засоби можуть короткочасно сигналити під час навігації на наших парковках. Ми працюємо над вирішенням проблеми,

– зазначили у компанії.

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Нагадаємо, що раніше Waymo вже мала проблеми із заторами, які створювали її роботаксі та іншими непередбачуваними дорожніми ситуаціями. Проблема з шумом, який створюють її автівки, стала черговим фактором, який дратує жителів Сан-Франциско та налаштовує їх проти сервісу.