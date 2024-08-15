В чем проблема?

Через несколько недель после запуска сервиса роботакси Waymo (ранее он работал в тестовом режиме) беспилотные автомобили в Сан-Франциско начали странно себя вести. Они собираются на местной парковке и начинают чрезмерно сигналить, а это сильно беспокоит жителей домов, которые расположены поблизости.

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Особенно пострадали жители района South of Market. Некоторые даже жалуются на бессонные ночи из-за непрерывного шума. Люди жалуются на роботакси поскольку ситуация продолжается почти две недели и ничего не меняется.

На видео можно увидеть, как группы автомобилей Waymo сигналят друг другу, передвигаясь по парковке: одни пытаются заехать на место, а другие – выехать, что приводит к медленному беспорядку.

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Реакция Waymo

В ответ на жалобы Waymo признала эту проблему в заявлении для LA Times.

Мы знаем, что в некоторых сценариях наши транспортные средства могут кратковременно сигналить во время навигации на наших парковках. Мы работаем над решением проблемы,

– отметили в компании.

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Напомним, что ранее Waymo уже имела проблемы с пробками, которые создавали ее роботакси и другими непредсказуемыми дорожными ситуациями. Проблема с шумом, который создают ее машины, стала очередным фактором, который раздражает жителей Сан-Франциско и настраивает их против сервиса.