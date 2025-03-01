Яким би було нинішнє життя на Землі, якби астероїд не знищив динозаврів?

Учені досі сперечаються, яку роль зіграв астероїд у вимиранні непташиних динозаврів 66 мільйонів років тому. Багато хто вважає, що їхнє поступове вимирання почалося ще раніше, а космічний камінь лише завершив процес і значно прискорив його. Але що було б, якби цього вимирання не сталося? Як би сьогодні виглядало життя й чи могла б в умовах, коли ці гіганти панують на планеті, з'явитися людина?

Що думає наука

Динозаври населяли Землю протягом щонайменше 165 мільйонів років. Але одного неприємного дня на них чекала несподіванка: астероїд шириною приблизно 10-15 кілометрів упав на територію сучасної Мексики, викликавши цунамі, лісові пожежі та кислотні дощі, а також утворивши величезну кількість уламків і пилу, що закрили собою небо. Спочатку почали вимирати рослини, які без сонячного світла, тепла й фотосинтезу більше не могли жити. Травоїдні види тварин дуже швидко лишилися без харчів і також почали вмирати. Остання черга прийшла за м'ясоїдними хижаками, які весь цей час ще могли харчуватися травоїдними видами, але тепер і вони втратили своє джерело їжі. У результаті 75% видів на Землі – не лише динозаврів – вимерли протягом декількох місяців після зіткнення, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

Дивіться також Учені шоковані, знайшовши органічні молекули в кістках динозаврів віком 66 мільйонів років

На думку палеонтологів, цілком можливо, що динозаври продовжували б еволюціонувати й панувати на Землі, якби катастрофи не сталося. За словами Стіва Брусатте, професора палеонтології Единбурзького університету, вони виживали й пристосовувалися протягом 165 мільйонів років, у тому числі переживали підйоми та спади рівня моря, стрибки температури і рівня вуглекислого газу в атмосфері, а також численні виверження вулканів.

Для тих із нас, хто збирає скам'янілості останніх динозаврів, ми бачимо досить чітко, що скрізь у світі було велике розмаїття і велика кількість динозаврів. Мені здається надзвичайно очевидним, що динозаври були сильними, успішними, все ще різноманітними і все ще на вершині своєї гри, коли впав астероїд,

– каже Стів Брусатте.

Однак деякі вчені вважають, що динозаври все одно зустріли б свою долю, оскільки темпи їхнього вимирання, здається, випереджали швидкість появи нових видів. Хай там як, але питання виживання не є темою нашої сьогоднішньої розмови. Ми уявляємо, що динозаври вижили й успішно продовжили розвиватися. Якби саме так і було, каже наука, це унеможливило б еволюцію наших предків ссавців. Вони з'явилися ще 200 мільйонів років тому, тобто перетиналися з динозаврами десятки мільйонів років. Однак вони були дрібними й не домінували в екосистемах. Найімовірніше, вони б і лишилися такими, будучи не в змозі перемогти динозаврів у битві за планету. Таким чином не існувало б нашого предка, який дав би початок роду Homo і нашому виду Homo sapiens.

Але є ще одне питання, яке слід розглянути: динозаври і льодовикові періоди. Чи могли б вони вижити в холодних умовах? Наука говорить, що, за винятком деяких окремих видів, які жили в сніжному кліматі, більшість не були пристосовані до таких умов.

У багатьох із них було пір'я, тому вони могли ізолювати себе так само, як ссавці. Крім того, деякі динозаври, такі як тиранозавр рекс, ймовірно, були теплокровними, а це означає, що вони не були повністю у владі мінливого клімату,

– каже Брусатте.

Цілком імовірно, що динозаври могли б виробити нові засоби захисту від холоду в той час, коли погода на планеті почала би поступово змінюватись. Прикладом такого пристосування є мамонти, які з'явилися близько 5 мільйонів років тому в Південній Африці, а близько 800 000 років тому, під час останнього льодовикового періоду, відростили шерстяний покрив, коли розселилися в набагато холоднішому регіоні Євразії. Інші динозаври, які б не змогли пристосуватися, або мігрувати на південь, вимерли б.

Чи стали б динозаври розумнішими

У 1982 році американо-канадський палеонтолог Дейл Рассел в ході уявного експерименту поставив питання: чи могли б динозаври розвинути розум, якби вони не вимерли? Задля цього він умовно назвав їх "людиноподібними динозаврами".

Початком до цих роздумів послугувало те, що один з видів троодонтид мав "великий мозок, стереоскопічний зір, протиставлені пальці і двоногу ходу", і якби він вижив, то, можливо, мав би "коефіцієнт енцефалізації, подібний до Homo sapiens".

або– це збільшення ролі мозку та його розміру відносно тіла в процесі еволюції хребетних тварин, у тому числі у предків сучасної людини. Цей процес заснований на концентрації нейронів у передній частині тварин, тобто їхній голові, і пов'язана з розвитком голови та формуванням мозку. Значення цього терміну в антропології сьогодні звузилося до еволюційного збільшення розмірів мозку у приматів.

Дейл Рассел у своїх роздумах був не один. Його колега, художник Рон Сегін, зробив реконструкцію, на якій зобразив зеленошкіру, двоногу, прямоходячу істоту з головою, схожою на суміш людини та ящірки.



Вчені уявили розумних динозаврів своєрідною сумішшю людини і ящера, але далеко не факт, що еволюція пішло б у цьому напрямку / Фото Дейл Рассел і Рон Сегін / Канадський музей природи

З роками палеонтологи відкинули цю ідею, назвавши її нереалістичною і занадто антропоморфною. Дослідження 2023 року показало, що "ні троодон, ні будь-який інший динозавр не міг започаткувати приматоподібний рід, який еволюціонував до людського рівня інтелекту".

Попри це сучасні птахи показують, що динозаври могли бути досить розумними.

Динозаври, які живуть сьогодні – птахи – дуже розумні. У їхньому мозку в середньому більше нейронів, ніж у ссавців. Чи зможуть птахи колись досягти пізнання, подібного до людського? Я не знаю,

– додав Брусатте.

Доля ссавців

Еволюція ссавців зіткнулася б із серйозною перешкодою, якби астероїд не впав. Брусатте каже, що якби великі динозаври вижили, то маленькі, схожі на гризунів ссавці, які вже існували поряд з ними, можливо, не мали б такої ж можливості еволюціонувати і збільшитися в розмірах.

Я підозрюю, що ссавці здебільшого або повністю лишалися б маленькими ще багато мільйонів років. Хоча з похолоданням і останнім льодовиковим періодом, можливо, це дало б можливість дрібним ссавцям – теплокровним пухнастим істотам, які могли витримувати холод, – збільшитися в розмірах, і, можливо, гігантські динозаври відійшли б на узбіччя,

– сказав учений.

Але це не означає, що з'явилися б люди. Річ у тім, що поява людини стала можливою завдяки певному набору умов, які спрямовували еволюцію. Це як ланцюжок, кожна наступна ланка якого неможлива без попередньої. Викиньте з цієї послідовності один пункт – не отримаєте жодного наступного, а натомість результат вийде зовсім іншим.

"У той час, як маленькі пухнасті ссавці, можливо, все ще виживали б, люди, швидше за все, ніколи б не еволюціонували", – вважає Пол Сірено, палеонтолог і професор біології в Чиказькому університеті.

Він додає, що ми еволюціонували у світі ссавців, який був би неможливий, якби навколо бігали великі хижі динозаври, оскільки не можна сказати, що прихід еволюції до нинішньої людської істоти є неминучим. Але навіть якби розвиток людини був обов'язковим етапом еволюції, в такому разі їй довелося б чекати природного вимирання динозаврів, щоб дати ссавцям шанс. Якби гіганти вимерли не 66 мільйонів років тому внаслідок удару астероїда, а 800 000 років тому через похолодання, то людський вид просто не встиг би пройти свою еволюцію до нинішнього дня. Можливо, ми б і з'явилися згодом, але сталося б це через мільйони років.

Тобто фактично саме вимирання наземних динозаврів і, можливо, вимирання конкуруючої групи ссавців дало нашим предкам-приматам можливість процвітати й еволюціонувати. Якби астероїд пролетів повз Землю, цілком імовірно, що люди, принаймні такі, якими ми їх знаємо, ніколи б не з'явилися на світ, або принаймні з'явилися б значно пізніше.