Чому ваш смартфон так швидко розряджається і як це виправити?

Усі ми потрапляли у ситуацію, коли розблоковуємо смартфон і бачимо цей фатальний червоний індикатор, який повідомляє, що заряд батареї сягає лише 10% Гаразд, якщо це трапляється увечері і ви можете зарядити смартфон на ніч, але коли таке стається в обід – це проблема, яку потрібно вирішувати.

Розряджений телефон у сучасному світі може здаватися пробитим човном посеред глибокого озера. Але що саме змушує наші смартфони так швидко розряджатися? 24 Канал розповість про найпоширеніші джерела проблем та шляхи їх вирішення.

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Що найбільше розряджає ваш смартфон

Насправді винуватців може бути багато, але загалом вони діляться на дві категорії: енергоємні звички та налаштування, що виснажують ресурси. Розгляньмо найпоширеніші причини швидкого розряджання акумулятора.

Активність застосунків. Деякі програми за своєю суттю є просто пожирачами заряду акумулятора. Застосунки для соціальних мереж постійно оновлюються, тоді як сервіси та ігри, що базуються на визначенні місцезнаходження, можуть потребувати колосальних ресурсів.



Навіть нешкідливі, на перший погляд, програми можуть розряджати ваш акумулятор, якщо вони працюють у фоновому режимі без контролю.



Деякі програми за своєю суттю є просто пожирачами заряду акумулятора. Застосунки для соціальних мереж постійно оновлюються, тоді як сервіси та ігри, що базуються на визначенні місцезнаходження, можуть потребувати колосальних ресурсів. Навіть нешкідливі, на перший погляд, програми можуть розряджати ваш акумулятор, якщо вони працюють у фоновому режимі без контролю. Налаштування дисплея . Дисплей вашого телефону є одним з основних джерел розряду акумулятора. Якщо ви перейдете в розділ налаштувань "Батарея", то зможете переглянути перелік найбільших споживачів енергії серед застосунків та апаратних елементів смартфона і саме екран буде майже завжди на першому місці.



Високі налаштування яскравості та такі функції, як автоповорот, можуть значно скоротити час роботи.



. Дисплей вашого телефону є одним з основних джерел розряду акумулятора. Якщо ви перейдете в розділ налаштувань "Батарея", то зможете переглянути перелік найбільших споживачів енергії серед застосунків та апаратних елементів смартфона і саме екран буде майже завжди на першому місці. Високі налаштування яскравості та такі функції, як автоповорот, можуть значно скоротити час роботи. Функції підключення. Постійно увімкнені Wi-Fi, Bluetooth і GPS можуть непомітно розряджати батарею. Ці функції корисні, але їх слід вимикати, коли вони не використовуються ними.



Постійно увімкнені Wi-Fi, Bluetooth і GPS можуть непомітно розряджати батарею. Ці функції корисні, але їх слід вимикати, коли вони не використовуються ними. Застаріле програмне забезпечення. Старіші версії застосунків можуть бути не оптимізовані для ефективного використання акумулятора. Оновлення операційної системи телефону і окремих програм може значно збільшити час роботи акумулятора.



Старіші версії застосунків можуть бути не оптимізовані для ефективного використання акумулятора. Оновлення операційної системи телефону і окремих програм може значно збільшити час роботи акумулятора. Несправний акумулятор. Акумулятори не вічні. Якщо вашому телефону вже кілька років, і ви спробували всі інші рішення, винуватцем може бути зношений акумулятор.

Як продовжити термін служби акумулятора вашого смартфона

На щастя, є кілька кроків, які можна зробити, щоб продовжити час роботи акумулятора вашого телефону. Ось кілька ключових стратегій.

Визначте винуватців. Більшість смартфонів мають вбудований розділ відстеження роботи акумулятора. Він містить важливі показники, такі як здоров'я батареї, термін її роботи, рівень заряду та перелік програм і компонентів, які найбільше виснажують заряд батареї. яке показує, які програми споживають найбільше енергії.

Якщо ваш смартфон відносно новий, але ви помітили різке скорочення терміну роботи від акумулятора, саме в цьому меню ви знайдете винуватця. Зверніть увагу на ці програми, змініть їхні налаштування або обмежте фонову активність.

Зменште яскравість дисплея. Зменшення яскравості екрана – простий, але ефективний спосіб заощадити заряд акумулятора. Крім того, варто увімкнути функцію автоматичного регулювання яскравості, щоб підлаштовувати екран під навколишнє освітлення.



Зменшення яскравості екрана – простий, але ефективний спосіб заощадити заряд акумулятора. Крім того, варто увімкнути функцію автоматичного регулювання яскравості, щоб підлаштовувати екран під навколишнє освітлення. Вимкніть служби визначення місцезнаходження. Багатьом програмам не потрібен постійний доступ до даних про місцезнаходження. Відмовте в дозволах на визначення місцезнаходження програмам, які не потребують цього. Крім того, рекомендуємо вручну вимкнути ці служби в меню швидкого доступу, коли ви не користується ними.



Багатьом програмам не потрібен постійний доступ до даних про місцезнаходження. Відмовте в дозволах на визначення місцезнаходження програмам, які не потребують цього. Крім того, рекомендуємо вручну вимкнути ці служби в меню швидкого доступу, коли ви не користується ними. Активуйте режим енергозбереження. Якщо ситуація критична і потрібно якомога довше зберегти заряд пристрою за будь-яку ціну, можна активувати режим енергозбереження, який знижує продуктивність для економії заряду акумулятора. Хоча це може дещо сповільнити роботу телефону, це може значно подовжити термін його служби на одному заряді акумулятора.



Крім того, деякі смартфони мають режими максимальної економії заряду: вони вимикають більшість функцій, залишаючи лише можливість здійснювати і приймати дзвінки, а також відправляти повідомлення. В такому режимі ваш телефон може прожити додатковий день, навіть, якщо заряд акумулятора нижче половини.



Якщо ситуація критична і потрібно якомога довше зберегти заряд пристрою за будь-яку ціну, можна активувати режим енергозбереження, який знижує продуктивність для економії заряду акумулятора. Хоча це може дещо сповільнити роботу телефону, це може значно подовжити термін його служби на одному заряді акумулятора. Крім того, деякі смартфони мають режими максимальної економії заряду: вони вимикають більшість функцій, залишаючи лише можливість здійснювати і приймати дзвінки, а також відправляти повідомлення. В такому режимі ваш телефон може прожити додатковий день, навіть, якщо заряд акумулятора нижче половини. Оновіть програмне забезпечення. Як ми вже згадували вище, оновлення операційної системи телефону гарантує, що ви отримаєте систему краще оптимізовану до вашого акумулятора. Також слід не забувати про оновлення звичайних застосунків, адже нові версії програм теж можуть мати важливі виправлення, які вплинуть на час роботи від акумулятора.



Як ми вже згадували вище, оновлення операційної системи телефону гарантує, що ви отримаєте систему краще оптимізовану до вашого акумулятора. Також слід не забувати про оновлення звичайних застосунків, адже нові версії програм теж можуть мати важливі виправлення, які вплинуть на час роботи від акумулятора. Купіть павербанк для смартфона. Портативний зарядний пристрій може стати рятівником, коли ви перебуваєте в дорозі, або під час активного робочого дня без доступу до розетки. Краще обрати павербанк з більшою ємністю та додатковими функціями, такими, як підтримка технологій швидкої зарядки, якщо вам це потрібно.

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Дотримуючись цих порад, ви зможете контролювати час автономної роботи вашого смартфона та уникнути жахливого сценарію розрядженого телефону в момент, коли він вам найбільше потрібний. Пам'ятайте, що лише незначна увага до цього питання може допомогти вам залишатися на зв'язку протягом дня.