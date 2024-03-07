Ця, на перший погляд, звичка чи паттерн стають все більш поширеними, особливо серед молоді. Але логіка таких дій може вас здивувати, адже вони приносять користь. Далі 24 Канал розповідає, чому і вам краще класти телефон екраном донизу, якщо ви досі цього не робите.

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Чому люди кладуть телефон екраном донизу

Щоб не відволікатися

Деякі люди кладуть свої телефони лицьовою стороною вниз, щоб зосередитися на роботі, навчанні або розмові. Вони не хочуть відволікатися на сповіщення про повідомлення чи дзвінки, які можуть змістити фокус уваги під час роботи.

Таким чином, до речі, ви можете проявити повагу до людей, з якими спілкуєтеся в кафе чи на роботі.

Щоб захистити свою приватність

Якщо ви поставите смартфон на стіл екраном донизу ви інші не зможуть випадково побачити вашу особисту або конфіденційну інформацію. Авжеж ми не хочемо, аби незнайомці, колеги чи навіть друзі зазирали на екран і бачили повідомлення, фотографії чи паролі.

Таким чином, також можна уникнути незручних або сором'язливих ситуацій, які можуть виникнути через викриття приватних даних.

Для економії заряду акумулятора

Також користувачі кладуть свої телефони лицьовою стороною донизу, щоб заощадити заряд акумулятора. В такому сценарії датчик наближення не дозволяє екрану активуватися і коли ви отримуєте сповіщення, вони не тригеритимуть екран смартфона.

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Це деякі з найпоширеніших причин, чому люди кладуть свої смартфони екраном донизу. Однак ця звичка може підходити не всім, оскільки вона також має певні недоліки. Наприклад, деякі користувачі можуть пропустити важливі дзвінки або повідомлення, крім того, це потрібно робити обережно, адже можна пошкодити екран або випадково активувати небажані функції.