Користувачі смартфонів Xiaomi та Poco масово скаржаться на нав'язливі сповіщення від "ПозикоБот". Звичайне блокування у Telegram не допомагає, адже повідомлення надсилає не бот, а системний сервіс MIUI. Розповідаємо, як позбутися цього спаму й запобігти його повторній появі.

Останніми тижнями власники смартфонів Xiaomi та Poco почали отримувати дивні push-сповіщення від "ПозикоБот". Після натискання користувача перекидає у браузер, який перенаправляє далі – до Telegram-бота. Проте навіть після блокування в месенджері реклама продовжує з’являтися. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням посиланням на скарги українців в Reddit.

Що таке "ПозикоБот" і звідки він береться?

Причина в тому, що "ПозикоБот" постійно змінює свій ID, тому система сприймає його як нового відправника.

Джерело проблеми – не у Telegram, а в системному рекламному сервісі "msa" (MIUI System Ads), який відповідає за показ push-сповіщень у смартфонах Xiaomi. Саме через нього і з’являються небажані повідомлення, що маскуються під нотифікації від ботів.

Як заблокувати і видалити "ПозикоБот"?

Оскільки "ПозикоБот" не є окремим застосунком, видалити його неможливо. Однак можна повністю припинити показ сповіщень, відключивши рекламні сервіси, які їх генерують. Користувач Х "Пан Ґік" розповів, що для цього потрібно відкрити Налаштування → Паролі та безпека → Конфіденційність → Надання та відкликання дозволів, знайти пункт msa і вимкнути доступ.

Як вимкнути сповіщення msa/ 24 Канал / @pan_gik

Після цього "ПозикоБот" перестане надсилати повідомлення. Також радять очистити рекламний ID у налаштуваннях Google і вимкнути персоналізовану рекламу – це зменшить кількість подібних сповіщень у майбутньому.

Як вимкнути сповіщення msa?

Користувачі, які вже стикалися з проблемою, радять зайти в Налаштування → Сповіщення та Центр керування → msa і повністю відключити сповіщення для цього сервісу. За потреби можна також прибрати рекламу у вбудованих застосунках MIUI – для цього достатньо відкрити кожен додаток і в його налаштуваннях вимкнути "Рекомендації".

"ПозикоБот" у Telegram – як відключити?

Блокування бота у самому Telegram не допомагає, бо він постійно створює нові облікові записи. Однак можна зменшити ризик появи таких повідомлень. Для цього рекомендують змінити username або ім’я в Telegram – це ускладнить автоматичні розсилки, якщо вони справді використовують витоки контактів. Також не варто переходити за посиланнями з push-сповіщень і надавати додаткам зайві дозволи.