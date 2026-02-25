Яких помилок не варто робити після оновлення Android

Регулярні оновлення Android приносять виправлення помилок, покращення безпеки та нові функції. Але після встановлення нової версії системи користувачі часто ігнорують важливі кроки, які допомагають уникнути збоїв, втрати продуктивності та проблем із пам’яттю.

Оновлення системи – обов’язкова частина користування Android-смартфоном. Такі пакети містять критичні патчі безпеки, виправлення помилок і нові можливості інтерфейсу. Саме тому їх не варто відкладати. Водночас сам процес інсталяції – це лише перший етап. Про це пише BGR.

Що варто перевірити одразу після апдейту?

Після великого оновлення рекомендують перевірити налаштування пристрою. Частина параметрів може змінитися або повернутися до стандартних значень. Це стосується мобільних даних, фонових завантажень, дозволів для застосунків та інших системних перемикачів. Іноді з’являються нові опції, які залишаються непоміченими.

Одна з найпоширеніших помилок – не очищати кеш системи після встановлення оновлення. Під час апдейту Android завантажує тимчасові файли, які зберігаються в окремому розділі пам’яті. Вони можуть займати зайвий простір і впливати на швидкодію. Щоб виконати очищення, потрібно вимкнути пристрій і зайти в режим відновлення.

На Samsung Galaxy слід одночасно затиснути кнопку живлення та гучності вгору. На Pixel і більшості моделей Motorola – кнопку живлення та гучності вниз. Як пише Samsung, у меню Recovery необхідно вибрати пункт Wipe Cache Partition за допомогою клавіш гучності та підтвердити вибір кнопкою живлення. Після завершення процедури оберіть Reboot System Now. Особисті дані при цьому не видаляються – очищуються лише тимчасові файли.

Ще один важливий крок – оновлення застосунків через Google Play або інший магазин, наприклад Galaxy Store. Деякі програми отримують нові версії тільки після переходу на свіжу збірку Android. Перевірити це можна в Google Play: профіль у правому верхньому куті – Manage apps & device – Update all або See Details.

Також варто перевірити обсяг вільної пам’яті. Великі системні апдейти можуть займати більше місця, ніж попередні версії. Якщо на смартфоні лишилося менше ніж 10 відсотків вільного простору, можливі підвисання та зниження продуктивності. У налаштуваннях відкрийте розділ Storage або Device care – Storage на Samsung, щоб оцінити ситуацію. За потреби видаліть зайві застосунки або старі фото та відео після резервного копіювання.

Якщо після оновлення з’явилися збої, допоможе запуск у безпечному режимі. У ньому система працює без сторонніх застосунків і віджетів. Це дозволяє перевірити, чи не спричиняє проблеми якась конкретна програма. Алгоритм входу в safe mode відрізняється залежно від виробника, тому варто звернутися до інструкцій для конкретної моделі.

У більшості випадків оновлення Android покращує роботу пристрою. Але кілька додаткових кроків після встановлення допоможуть уникнути типових проблем і забезпечити стабільну роботу смартфона.