На кінофестивалі в Цюриху представили першу ШІ-акторку Тіллі Норвод. Вона викликала інтерес у талант-агентів, але водночас обурила багатьох акторів, які вважають появу ШІ-зірок загрозою для індустрії.

Під час кінофестивалю в Цюриху акторка та продюсерка Елайн Ван дер Велден, засновниця студії Particle6, оголосила про запуск нового проєкту Xicoia – агентства штучних талантів. Першим творінням стала цифрова акторка Тіллі Норвод, яка вже зацікавила низку агентів, готових підписати її як справжню зірку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DigitalTrends.

Дивіться також Це визнали навіть в OpenAI: який ШІ допомагає з роботою та навчанням краще, ніж GPT-5

Голлівуд і ШІ-акторка – у чому суперечка?

Реакція акторської спільноти виявилася різко негативною. Мелісса Баррера, Кірсі Клемонс, Тоні Коллетт, Лукас Гейдж та інші зірки засудили ідею співпраці з AI-персонажем. Баррера написала в Instagram, що сподівається: усі актори залишать агентів, які підуть на цей крок.

Ван дер Велден відповіла на критику, заявивши, що Норвод – це мистецький експеримент, а не спроба витіснити людей з кіноіндустрії. Вона порівняла використання штучного інтелекту з новим інструментом чи "пензлем" для творчості.

Попри пояснення, занепокоєння серед акторів залишається. Адже якщо хоча б одне агентство отримає фінансову вигоду від контракту з ШІ-зіркою, інші теж почнуть укладати угоди з подібними цифровими персонажами. Саме можливе витіснення акторів штучним інтелектом було однією з ключових причин страйку SAG-AFTRA у 2023 році. Наступні переговори профспілки відбудуться у 2026 році, і тема ШІ знову стане головною.

Наразі Тіллі Норвод не має підписаного контракту й лишається "вільним агентом". Однак її поява вже показала, що вплив штучного інтелекту на Голлівуд зростає і в майбутньому тільки посилиться. При цьому експерти наголошують – справжнім зіркам на кшталт Леонардо ДіКапріо чи Дженніфер Лоуренс заміна поки що не загрожує.

Чому голлівудські студії подають до суду на ШІ-генератор картинок?

Warner Bros. Discovery подала позов проти компанії Midjourney, звинувачуючи її у створенні й поширенні зображень та відео з використанням культових персонажів без дозволу. Серед прикладів – Супермен, Багз Банні, Скубі-Ду та інші.

Це не перший випадок, коли стартап стикається з подібними звинуваченнями: Disney та Universal вже подали проти нього аналогічні позови, називаючи Midjourney "віртуальним торговим автоматом", що видає нескінченні копії їхніх робіт.