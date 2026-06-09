США хочуть перекрити лазівку Китаю до ШІ-чипів через TSMC

Сполучені Штати продовжують посилювати обмеження на доступ Китаю до передових технологій штучного інтелекту. Тепер увага Вашингтона змістилася не лише на постачання готових процесорів, а й на сам процес їхнього виробництва.

Про це повідомляє Reuters.

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Двоє американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій – Джим Бенкс та Енді Кім – звернулися до адміністрації президента Дональда Трампа із закликом посилити експортні обмеження для контрактних виробників напівпровідників. Насамперед йдеться про тайванську компанію TSMC, яка є найбільшим у світі виробником мікросхем на замовлення.

Ініціатива з'явилася після того, як адміністрація Трампа наприкінці травня взялася закривати потенційну лазівку, яка могла дозволяти китайським компаніям отримувати сучасні ШІ-чипи через свої дочірні структури за межами Китаю. Проблема виникла ще торік після рішення не застосовувати частину правил, запроваджених адміністрацією Джо Байдена для контролю за глобальним доступом до американських напівпровідникових технологій.

Минулого тижня Бюро промисловості та безпеки США (BIS), яке контролює виконання експортного законодавства, уточнило: дочірні компанії китайських корпорацій у третіх країнах, зокрема в Малайзії, повинні отримувати спеціальні ліцензії для придбання передових американських чипів.

Як можуть перекрити лазівки?

Колишній співробітник Державного департаменту США Кріс Макгвайр раніше попереджав про ще одну потенційну лазівку. За його словами, китайські компанії можуть використовувати підставні або афілійовані структури для замовлення спеціалізованих процесорів безпосередньо на виробничих потужностях контрактних виробників, таких як TSMC.

На відміну від компаній на кшталт Nvidia, які продають готові процесори, контрактні фабрики займаються виготовленням чипів за проєктами замовників. Саме тому американські законодавці побоюються, що через такий механізм китайські компанії зможуть отримувати доступ до високопродуктивних обчислювальних рішень навіть в умовах чинних санкцій.

У листі до керівника BIS Джеффрі Кесслера сенатори закликали відомство окремо врегулювати питання замовлення спеціалізованих мікросхем дочірніми структурами китайських компаній.

Якщо ця прогалина залишиться невирішеною, вона суттєво підірве всі інші обмеження, які Сполучені Штати запровадили для стримування доступу Китаю до передових обчислювальних потужностей,

– написали Джим Бенкс та Енді Кім.

Вони також наголосили, що експортний контроль не може ефективно захищати національну безпеку США та конкурентоспроможність американської промисловості, якщо його можна обійти через замовлення виробництва на найсучасніших фабриках світу.

Технологічне протистояння між США та Китаєм

Ситуація стала черговим епізодом масштабної боротьби між Вашингтоном і Пекіном за контроль над критично важливими технологіями. Упродовж останніх років США регулярно розширюють обмеження на постачання до Китаю високопродуктивних процесорів, обладнання для виробництва мікросхем та інших компонентів, необхідних для розвитку штучного інтелекту й суперкомп'ютерів.

Особливу увагу американська влада приділяє саме ШІ-чипам, оскільки вони лежать в основі сучасних систем штучного інтелекту, великих мовних моделей та інших передових обчислювальних платформ.