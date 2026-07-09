Професор підозрював ШІ в роботах студентів і тому провів екзамен прямо у класі: результат шокує

Використання штучного інтелекту в освіті обіцяло стати технологічним проривом, проте для одного з найпрестижніших університетів світу воно обернулося серйозною кризою. Звичайний тест, проведений без доступу до мережі, розкрив масштаби проблеми, які раніше ховалися за ідеальними звітами та високими балами.

Чому "ідеальні" знання не пройшли перевірку реальністю?

Історія розпочалася у Браунському університеті, що входить до елітної Ліги плюща, де професор економіки Роберто Серрано зіткнувся з нетиповою аномалією в успішності своїх студентів. Серрано, який втратив зір у віці 17 років через дистрофію сітківки, звик сприймати світ через призму економічної оптимізації та розв'язання задач із обмеженнями. Його курс ECON 1170 завжди вважали складним, і зазвичай він приваблював невелику кількість слухачів – від 8 до 30 осіб. Проте весняний семестр 2026 року став винятком, пише видання Ars Technica.

На зміну формату оцінювання вплинули трагічні події. У грудні 2025 року на кампус університету напав озброєний чоловік, унаслідок чого загинули двоє людей. Одна з жертв незадовго до цього особисто спілкувалася із Серрано. Вражений трагедією, професор вирішив піти назустріч студентам і дозволив складати проміжний та фінальний іспити вдома, без нагляду викладачів. Реакція була миттєвою: кількість охочих вивчати курс зросла до 86 осіб.

Результати першого іспиту, який відбувся 5 березня, виявилися феноменальними. Середній бал склав 96 зі 100, а 40 студентів продемонстрували ідеальний результат. Для порівняння: історично середній показник у цьому курсі коливався в межах 65 – 80 відсотків. Попри те, що домашній іспит зробили складнішим, студенти впоралися з ним підозріло легко. Серрано помітив, що стиль відповідей був дивним і надто заплутаним. Коли він разом із асистентами ввів питання в ChatGPT, отримані відповіді майже ідентично збігалися з роботами студентів.

Запідозривши масове використання штучного інтелекту, професор оголосив, що фінальний іспит пройде очно в аудиторії. Він попередив групу: якщо результати в класі суттєво відрізнятимуться від результатів домашнього тесту, оцінки за перший іспит анулюють. Після цього оголошення 18 студентів негайно залишили курс, а ще 9 не з'явилися на фінальну перевірку. Цікаво, що 22 особи з тих, хто пішов, раніше отримали максимальні 100 балів.

Результати очного іспиту шокували викладача. Середній бал групи впав із 96 до 48. Це означало, що більшість студентів фактично не засвоїла матеріал, покладаючись лише на допомогу алгоритмів.

Ми не можемо дозволити собі мати суспільство, в якому значна частина наших найкращих молодих розумів вважає, що шахрайство – це нормально,

– прокоментував професор Роберто Серрано.

Махлюють усі

Така ситуація не є поодинокою. Згідно з опитуванням у Прінстоні, 29,9 відсотка студентів зізналися у використанні ШІ для виконання завдань. У самому Браунському університеті звіт адміністрації показав, що 56 відсотків студентів бакалаврату використовують генеративний ШІ щотижня.

Це цікаво, бо в той же час самі студенти висловлюють побоювання, що надмірна залежність від технологій негативно впливає на їхні когнітивні здібності та якість навчання.

Роберто Серрано, попри стриману реакцію університетської адміністрації, продовжує публічно наголошувати на загрозі "інтелектуальної капітуляції". Він вважає, що університети мають стояти на захисті людського мислення, а не перетворюватися на фабрики з видачі дипломів користувачам чат-ботів.

Професор наголошує, що його власний стан навчив його адаптуватися до труднощів, а не шукати легких шляхів, які ведуть до деградації особистості та суспільства загалом.