Чи справді не варто заряджати телефон на 100% і як це може нашкодити

Серед порад з догляду за смартфоном ви не раз могли почути про те, що його не варто заряджати до 100%. Рекомендується вимикати зарядження при досягненні 80%. Але чому це так і чи справді це хоч якось впливає на акумулятор?

Оскільки ця порада стосується батареї, слід одразу розібратися з тим, як вона працює. Сучасні смартфони оснащені вдосконаленими літій-іонними або літій-полімерними акумуляторами, інформує Техно 24.

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Не менш важливим елементом в сучасних смартфонів є складні алгоритми заряджання. Завдяки штучному інтелекту виробникам вдається позбутися проблем, що супроводжували процес заряджання батареї десятиліттями до сьогодні. Це стосується і заряджання батареї до 100%, адже саме завдяки алгоритмам на основі ШІ тепер це взагалі не проблема.

Річ у тім, що ці технології включають системи керування напругою та контроль швидкості заряду і призначені вони для подовження терміну служби акумулятора.

Удосконалений хімічний склад акумулятора

У сучасних смартфонах використовуються вдосконалені літієві акумулятори, які є довговічними та ефективними. Ці акумулятори витримують повну зарядку без значного зносу, на відміну від старих технологій, що використовуються в акумуляторах.

На допомогу також приходять адаптивні алгоритми заряджання, які захищають здоров'я акумулятора, динамічно контролюючи процес заряджання. Це гарантує, що заряджання до 100% не зашкодить акумулятору та збереже його довготривалу продуктивність.

Крім того, ці алгоритми також регулюють швидкість заряджання, особливо коли акумулятор наближається до повної ємності. Це запобігає перегріванню, а саме воно і є найбільшим ворогом акумулятора, адже постійний вплив високої температури зменшує ємність батареї смартфона.

, майже усі сучасні смартфони пропонують гнучкі налаштування процесу зарядження. Наприклад, ви можете вказати значення, наприклад, 80%, при якому зарядка акумулятора припиниться автоматично.

Важливі поради

Завжди використовуйте зарядні пристрої та кабелі, сумісні з вашим пристроєм. Ці аксесуари повинні бути високоякісними, адже несумісність, пошкодження, або низька якість, можуть стати причиною як неналежної роботи, так і серйозних проблем.

Уникайте заряджання за екстремальних температур. Як ми вже зазначали – головний ворог будь-якого акумулятора – висока температура. Вона негативно впливає на стан акумулятора, зменшує його ємність, а постійні впливи можуть пришвидшити його "смерть".

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Порада не заряджати телефон до 100% ґрунтується на старих технологіях акумуляторів. Завдяки сучасним досягненням, повністю заряджати смартфон безпечно. Однак дотримуватися базових порад все ж необхідно, адже це допоможе зберегти ваш акумулятор "здоровим" якомога довше.