Американський стартап запропонував амбітну ідею – освітлювати сонячні електростанції вночі за допомогою супутників-дзеркал. Ця технологія обіцяє "сонячне світло на замовлення" і може змінити правила гри в енергетиці. Проте такий радикальний план викликає занепокоєння у науковців, які попереджають про можливі незворотні наслідки для планети.

Як працюватиме "сонячне світло на замовлення"?

В основі ідеї компанії Reflect Orbital лежить розгортання на орбіті величезної кількості супутників, оснащених дзеркалами. Ці дзеркала відбиватимуть сонячне світло і спрямовуватимуть його на конкретні ділянки Землі, дозволяючи сонячним електростанціям генерувати енергію навіть уночі, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

План компанії передбачає поступове розгортання системи:

Почати планують із запуску тестового супутника Earendil-1 з 18-метровим дзеркалом у 2026 році.

До 2030 року на орбіті має з'явитися вже близько 4000 апаратів.

Кінцева мета – створити угруповання з 250 000 супутників з дзеркалами діаметром 54 метри кожне. Вони мають обертатися навколо Землі на висоті приблизно 625 кілометрів.

Чому експерти сумніваються?

Однак у вчених є серйозні сумніви щодо реалістичності цього задуму. Головна проблема полягає у фізиці світла. Оскільки Сонце не є точковим джерелом світла, як лазер, відбитий промінь на великій відстані неминуче розсіюється. Розрахунки показують, що з висоти 625 кілометрів (а з урахуванням кута падіння променя – близько 800 кілометрів) освітлена пляма на поверхні Землі матиме діаметр щонайменше 7 кілометрів. Навіть використання вигнутих дзеркал не допоможе сфокусувати світло в меншу точку.

За таких умов світло від одного 54-метрового супутника буде в 15 000 разів слабшим за денне сонячне світло, хоча й значно яскравішим за повний Місяць. Мета стартапу – досягти потужності 200 ватів на квадратний метр, що становить 20% від потужності Сонця опівдні. Щоб освітити один регіон з такою інтенсивністю, знадобиться одночасна робота близько 3000 супутників.

Існує й інша проблема: супутники на такій висоті рухаються зі швидкістю 7,5 кілометра на секунду, тому один апарат може освітлювати конкретну точку не більше 3,5 хвилини. Для забезпечення безперервного освітлення протягом хоча б години знадобляться десятки тисяч супутників, що робить проєкт надзвичайно складним і дорогим. Однак навряд чи це вагомий аргумент, враховуючи, що Reflect Orbital хоче запустити 250 000 апаратів.

Експерименти вже були

Компанія вже провела випробування з відбивачем діаметром 2,5 метра, піднятим на повітряній кулі на висоту 242 метри. Тест показав потужність 516 ватів на квадратний метр, що є непоганим результатом.

Проте масштабувати цей експеримент на космічні відстані практично неможливо – для аналогічного ефекту з орбіти знадобилося б дзеркало площею 42 квадратних кілометри.

Як проводили тестування технології в малих масштабах: відео англійською

Якими є потенційні наслідки для планети?

Найбільше занепокоєння наукової спільноти викликає потенційне світлове забруднення. На відміну від інших супутників, які відбивають світло випадково, апарати Reflect Orbital створені для цього цілеспрямовано. Навіть один тестовий супутник періодично з'являтиметься на нічному небі як об'єкт, значно яскравіший за Місяць. Угруповання з тисяч таких дзеркал стане катастрофою для астрономічних спостережень. Погляд на таке дзеркало через телескоп може бути настільки ж небезпечним, як і погляд на Сонце, і призвести до незворотного пошкодження зору.

Крім того, таке "штучне сонце" порушить добові ритми тварин і заважатиме всім жителям планети милуватися нічним небом. Промені світла, переміщуючись від однієї сонячної ферми до іншої, будуть створювати на небі яскраві спалахи. У відповідь на ці побоювання компанія заявила, що планує робити промені "короткими, передбачуваними та цільовими", уникаючи обсерваторій та надаючи дані про місцезнаходження супутників.

Проте, навіть якщо проєкт запрацює, його ефективність для виробництва доступної енергії залишається під великим питанням, тоді як загроза світлового забруднення є абсолютно реальною. Наслідки успішного втілення цієї ідеї можуть стати фатальними для астрономії та природного вигляду нічного неба.