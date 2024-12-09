Штучний інтелект Ілона Маска тепер доступний для всіх з функцією генерування зображень

У середині листопада в мережі з'явилися чутки, що Ілон Маск може зробити свій штучний інтелект Grok безплатним для всіх користувачів соцмережі X, а не лише для тих, хто заплатив за Premium. Наприкінці минулого тижня компанія дійсно відкрила доступ.

Що потрібно знати

Grok розроблений xAI, компанією Ілона Маска зі штучного інтелекту, яка була створена як відповідь на розробки OpenAI. Маск проголосив Grok чат-ботом із найбільшою свободою слова, де немає жорсткої цензури, як в інших моделях ШІ. Тут ви можете спілкуватися за суперечливі й делікатні теми, обговорення яких в іншому випадку вам буде недоступне, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.

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Окрім вільного обговорення тем, Grok також включає в себе функцію генерування зображень на основі текстового опису користувача. Раніше ми вже бачили дуже багато прикладів його робіт, деякі з яких є вельми реалістичними. Так, у серпні цього можу мережу заполонили фотофейки, які зображували Дональда Трампа, Камалу Гарріс і навіть самого Маска у дуже Кумедних та навіть подекуди ганебних ситуаціях. Тож можна зробити висновок, що компанія дійсно майже не цензурує свій чат-бот, хоча зрозуміло, що заборона на прояви насилля над дітьми там існує.

Особливістю Grok є те, що він вчиться на твітах і фотографіях користувачів соцмережі X. Маючи доступ до всього контенту в реальному часі, він може підсумовувати актуальні тренди, обговорення, новини. Може розповісти вам, про що зараз найбільше говорять люди і видати коротке резюме їхніх точок зору. Результати з Grok можна вбудовувати в пости на X.

Обмеження

Як і припускали ранні чутки, безплатне використання Grok має обмеження для тих, хто не хоче платити 8 доларів за Premium:

Безкоштовний рівень дозволяє лише десять повідомлень протягом кожних двох годин.

Також встановлено жорстке обмеження на зображення — три запити на день.

Ті, хто вже встиг покористуватися Grok, кажуть, що він – не найдосконаліший чат-бот на планеті. Усі LLM роблять помилки, але Grok особливо схильний до них. На сторінці чату зазначено, що користувачі повинні "перевіряти його результати". Нейромережу, наприклад, раніше ловили на поширенні неправдивої інформації про вибори.

Досі Grok обмежувався платними підписниками X, але це відносно невелика кількість людей, і Маск, ймовірно, хоче, щоб більше користувачів спробували Grok, оскільки ChatGPT продовжує стрімко розвиватися: нещодавно сервіс OpenAI оголосив про досягнення 300 мільйонів щотижневих користувачів. Маску, ймовірно, доведеться розширити доступ до Grok навіть за межі X, якщо він хоче наздогнати ці результати.