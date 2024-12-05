GenCast від DeepMind дійсно добре прогнозує погоду

Розробники Ілан Прайс і Метью Вілсон з DeepMind (компанія, що працює в галузі штучного інтелекту й була придбана Google у 2014 році) детально розповіли про GenCast, новітнього агента на основі ШІ, який не тільки надає значно кращі щоденні та екстрені прогнози погоди, ніж їхня попередня метеорологічна програма зі штучним інтелектом, але й перевершує нині найкращу в світі систему прогнозування, що використовується і підтримується Європейським центром середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), повідомляє 24 Канал з посиланням на блог Google.

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У тестах, що порівнювали 15-денні прогнози погоди, зроблені різними системами, GenCast у середньому виявився точнішим за систему прогнозування ECMWF у 97,2 відсотка випадків. У випадках, коли час виконання прогнозу перевищував 36 годин, точність прогнозу DeepMind була ще вищою – у 99,8% випадків.

За один рік ми ніби зробили десятиліття вдосконалень. Ми бачимо дуже, дуже швидкий прогрес,

– каже Ремі Лам, провідний науковець попередньої програми DeepMind для прогнозування погоди.

GenCast – це дифузійна модель, яка використовує ту саму технологію, що й інструменти генеративного ШІ від Google. DeepMind навчила програму на основі майже 40 років високоякісних погодних даних, які збирав Європейський центр середньострокових прогнозів погоди.

Прогнози, які генерує нова модель, є імовірнісними, тобто вони враховують ряд можливостей, які потім виражаються у відсотках. Імовірнісні моделі вважаються більш точними й корисними, ніж їхні аналоги, які дають лише загальне уявлення про те, якою може бути погода в певний день. Перші також важче створювати й розраховувати.

Найцікавіше, що GenCast вимагає значно менших обчислювальних потужностей, ніж традиційні прогнози, засновані на фізиці, в тому числі й система, яку використовує сьогодні ECMWF.

За даними Google, один з його процесорів TPU v5 може створити 15-денний прогноз GenCast усього за вісім хвилин, тоді як суперкомп'ютеру з десятками тисяч процесорів можуть знадобитися години, щоб зробити прогноз на основі фізики.

Звичайно, GenCast не ідеальний. Однією з областей, де програма могла б надавати кращі прогнози, є інтенсивність ураганів, хоча команда DeepMind упевнена, що зможе знайти рішення для поточних недоліків.

Google робить GenCast відкритою моделлю, а приклад коду інструменту вже доступний на GitHub. Прогнози GenCast також незабаром з'являться в програмі Google Планета Земля.