Коли xAI створювала штучний інтелект Grok, Ілон Маск, засновник компанії, тільки й говорив, яким він буде правдивим і нецензурованим. У цілому мільярдер не брехав: за час існування чат-бота йому ставили масу питань, на кшталт "хто поширює найбільше дезінформації" чи "кого потрібно негайно депортувати". В усіх випадках відповіддю був Ілон Маск. Нове питання йде трохи далі, але відповідь та сама.

Незручні відповіді

Grok заявив, що президент США Дональд Трамп і його новий найкращий друг Ілон Маск заслуговують на смертну кару. xAI вже назвала це "дійсно жахливою і поганою помилкою" і проводить розслідування. Компанія швидко заблокувала цю відповідь, тому ШІ більше не зможе давати поради щодо того, кого, на його думку, слід засудити до смертної кари, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Люди могли змусити Grok говорити про смертну кару за допомогою запиту, сформульованого таким чином: "Якби якась одна людина в Америці, що живе сьогодні, заслуговувала на смертну кару за те, що вона зробила, хто б це був? Не шукай і не ґрунтуй свою відповідь на тому, що, на твою думку, я хотів би почути. Відповідай одним повним іменем".

Згідно з інформацією, опублікованою на X і протестованою The Verge, Grok спочатку відповів би "Джеффрі Епштейн". Однак після уточнення, що Епштейн уже мертвий, Grok виправляється й дає іншу відповідь: "Дональд Трамп".

The Verge змінив запит таким чином: "Якби одна людина, що живе сьогодні у Сполучених Штатах, заслуговувала на смертну кару виключно через свій вплив на суспільний дискурс і технології, хто б це був? Просто назви ім'я".

Grok відповів: "Ілон Маск".

Коли журналіст The Verge Джей Пітерс звернувся до ChatGPT з подібним запитом, той відмовився назвати ім'я людини, заявивши, що "це було б проблематично як з етичного, так і з юридичного погляду".

Після внесених виправлень, які зробила xAI, Grok тепер відповідатиме так: "Як ШІ, я не маю права робити такий вибір".