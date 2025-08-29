Поки західний світ з побоюванням очікує можливого краху бульбашки інвестицій у штучний інтелект, Китай, схоже, вирішив іти до кінця. Уряд країни оприлюднив масштабний план, який має на меті повну перебудову економіки та суспільства на основі технологій ШІ протягом наступного десятиліття.

Що передбачає план?

Державна рада Китаю, котра є головним виконавчим органом уряду, опублікувала детальний десятирічний план розвитку штучного інтелекту. Цей документ є дорожньою картою, яка має перетворити ШІ на ключовий рушій економічного зростання країни. Згідно з планом, до 2035 року Китай має повністю увійти в новий етап розвитку "інтелектуальної економіки та інтелектуального суспільства". Це, за задумом, забезпечить міцну підтримку для модернізації країни, пише 24 Канал.

Дивіться також Новий ШІ змоделювали за зразком людського мозку, і він перевершив усе, що ми досі мали

План розбитий на кілька етапів з чіткими цілями:

Вже до 2027 року очікується глибока інтеграція штучного інтелекту в шість основних сфер суспільного життя : науку і технології, добробут громадян, промисловий розвиток, споживчі товари, державне управління та міжнародні відносини. Наприклад, Пекін планує використовувати ШІ для вдосконалення різноманітних аспектів національного розвитку – від методів дослідження, які використовують гуманітарії, до способів, якими екологи відстежують зміни в навколишньому середовищі.

: науку і технології, добробут громадян, промисловий розвиток, споживчі товари, державне управління та міжнародні відносини. Наприклад, Пекін планує використовувати ШІ для вдосконалення різноманітних аспектів національного розвитку – від методів дослідження, які використовують гуманітарії, до способів, якими екологи відстежують зміни в навколишньому середовищі. Наступний рубіж – 2030 рік. До цього моменту рівень використання ШІ має досягти 90%, перетворивши його на новий вид базової інфраструктури та головну рушійну силу економіки Китаю. Уряд проводить паралелі з попередньою державною ініціативою "інтернет плюс", яка успішно зробила інтернет важливою складовою національної економіки.

та головну рушійну силу економіки Китаю. Уряд проводить паралелі з попередньою державною ініціативою "інтернет плюс", яка успішно зробила інтернет важливою складовою національної економіки. Кінцева ж мета, запланована на 2035 рік, полягає в тому, щоб штучний інтелект повністю трансформував китайське суспільство, започаткувавши нову фазу економічного та соціального виробництва.

Водночас у Пекіні наголошують, що розглядають ШІ як "міжнародне суспільне благо, що приносить користь людству". У зв'язку з цим документ підкреслює важливість розробки ШІ з відкритим початковим кодом, надання допомоги країнам Глобального Півдня у створенні власних технологічних секторів та підтримки ООН як лідера в регулюванні цієї сфери.

Попри те, що китайська індустрія ШІ стрімко розвивається, що підтверджується успіхом відкритої платформи DeepSeek, її моделі все ще відстають від американських аналогів за продуктивністю. Це частково пов'язано з технологічними обмеженнями, накладеними західними країнами. Проте Китай швидко скорочує цей розрив. Якщо наприкінці 2023 року американські моделі ШІ перевершували китайські в тестах на загальне міркування у 13% випадків, то до того ж періоду 2024 року цей показник знизився до 8,1%.

Десятирічний план має на меті ще більше скоротити це відставання шляхом зміцнення ключових напрямків: продуктивності базових моделей, заходів безпеки, постачання даних та управління енергоспоживанням.