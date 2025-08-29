Що передбачає план?

Державна рада Китаю, котра є головним виконавчим органом уряду, опублікувала детальний десятирічний план розвитку штучного інтелекту. Цей документ є дорожньою картою, яка має перетворити ШІ на ключовий рушій економічного зростання країни. Згідно з планом, до 2035 року Китай має повністю увійти в новий етап розвитку "інтелектуальної економіки та інтелектуального суспільства". Це, за задумом, забезпечить міцну підтримку для модернізації країни, пише 24 Канал.

План розбитий на кілька етапів з чіткими цілями:

Вже до 2027 року очікується глибока інтеграція штучного інтелекту в шість основних сфер суспільного життя : науку і технології, добробут громадян, промисловий розвиток, споживчі товари, державне управління та міжнародні відносини. Наприклад, Пекін планує використовувати ШІ для вдосконалення різноманітних аспектів національного розвитку – від методів дослідження, які використовують гуманітарії, до способів, якими екологи відстежують зміни в навколишньому середовищі.

Наступний рубіж – 2030 рік. До цього моменту рівень використання ШІ має досягти 90%, перетворивши його на новий вид базової інфраструктури та головну рушійну силу економіки Китаю. Уряд проводить паралелі з попередньою державною ініціативою "інтернет плюс", яка успішно зробила інтернет важливою складовою національної економіки.

Кінцева ж мета, запланована на 2035 рік, полягає в тому, щоб штучний інтелект повністю трансформував китайське суспільство, започаткувавши нову фазу економічного та соціального виробництва.

Водночас у Пекіні наголошують, що розглядають ШІ як "міжнародне суспільне благо, що приносить користь людству". У зв'язку з цим документ підкреслює важливість розробки ШІ з відкритим початковим кодом, надання допомоги країнам Глобального Півдня у створенні власних технологічних секторів та підтримки ООН як лідера в регулюванні цієї сфери.

Попри те, що китайська індустрія ШІ стрімко розвивається, що підтверджується успіхом відкритої платформи DeepSeek, її моделі все ще відстають від американських аналогів за продуктивністю. Це частково пов'язано з технологічними обмеженнями, накладеними західними країнами. Проте Китай швидко скорочує цей розрив. Якщо наприкінці 2023 року американські моделі ШІ перевершували китайські в тестах на загальне міркування у 13% випадків, то до того ж періоду 2024 року цей показник знизився до 8,1%.

Десятирічний план має на меті ще більше скоротити це відставання шляхом зміцнення ключових напрямків: продуктивності базових моделей, заходів безпеки, постачання даних та управління енергоспоживанням.