Что предусматривает план?

Государственный совет Китая, который является главным исполнительным органом правительства, опубликовал подробный десятилетний план развития искусственного интеллекта. Этот документ является дорожной картой, которая должна превратить ИИ в ключевой двигатель экономического роста страны. Согласно плану, к 2035 году Китай должен полностью войти в новый этап развития "интеллектуальной экономики и интеллектуального общества". Это, по замыслу, обеспечит прочную поддержку для модернизации страны, пишет 24 Канал.

План разбит на несколько этапов с четкими целями:

Уже к 2027 году ожидается глубокая интеграция искусственного интеллекта в шесть основных сфер общественной жизни : науку и технологии, благосостояние граждан, промышленное развитие, потребительские товары, государственное управление и международные отношения. Например, Пекин планирует использовать ИИ для совершенствования разнообразных аспектов национального развития – от методов исследования, которые используют гуманитарии, до способов, которыми экологи отслеживают изменения в окружающей среде.

: науку и технологии, благосостояние граждан, промышленное развитие, потребительские товары, государственное управление и международные отношения. Например, Пекин планирует использовать ИИ для совершенствования разнообразных аспектов национального развития – от методов исследования, которые используют гуманитарии, до способов, которыми экологи отслеживают изменения в окружающей среде. Следующий рубеж – 2030 год. К этому моменту уровень использования ИИ должен достичь 90%, превратив его в новый вид базовой инфраструктуры и главную движущую силу экономики Китая. Правительство проводит параллели с предыдущей государственной инициативой "интернет плюс", которая успешно сделала интернет важной составляющей национальной экономики.

и главную движущую силу экономики Китая. Правительство проводит параллели с предыдущей государственной инициативой "интернет плюс", которая успешно сделала интернет важной составляющей национальной экономики. Конечная же цель, запланирована на 2035 год, заключается в том, чтобы искусственный интеллект полностью трансформировал китайское общество, начав новую фазу экономического и социального производства.

В то же время в Пекине отмечают, что рассматривают ИИ как "международное общественное благо, приносящее пользу человечеству". В связи с этим документ подчеркивает важность разработки ИИ с открытым исходным кодом, оказания помощи странам Глобального Юга в создании собственных технологических секторов и поддержки ООН как лидера в регулировании этой сферы.

Несмотря на то, что китайская индустрия ИИ стремительно развивается, что подтверждается успехом открытой платформы DeepSeek, ее модели все еще отстают от американских аналогов по производительности. Это частично связано с технологическими ограничениями, наложенными западными странами. Однако Китай быстро сокращает этот разрыв. Если в конце 2023 года американские модели ИИ превосходили китайские в тестах на общее рассуждение в 13% случаев, то к тому же периоду 2024 года этот показатель снизился до 8,1%.

Десятилетний план имеет целью еще больше сократить это отставание путем укрепления ключевых направлений: производительности базовых моделей, мер безопасности, поставки данных и управления энергопотреблением.