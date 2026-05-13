ШІ прийшов у садівництво – на престижній виставці в Лондоні спалахнув конфлікт

Одна з найпрестижніших садових подій світу цього року опинилася в центрі суперечки. Причиною став штучний інтелект, який вперше претендує на роль повноцінного автора ландшафтного дизайну.

Щорічна виставка Chelsea Flower Show у Лондоні традиційно асоціюється з елегантністю, творчістю та вишуканими експозиціями, де найкращі ландшафтні дизайнери світу демонструють власне бачення сучасного садового мистецтва. Про це пише The Guardian.

Чи здатен штучний інтелект замінити садових дизайнерів?

Проте цього року атмосфера на заході, який проходить у садах Royal Hospital Chelsea, виявилася значно напруженішою. Причиною стала поява проєкту, створеного за допомогою штучного інтелекту, що спровокувало гостру дискусію в професійній спільноті.

У центрі суперечки опинився відомий британський дизайнер Matt Keightley, лауреат численних нагород, який раніше створював сади для високопоставлених клієнтів, зокрема для Prince Harry.

Цього року він представить на виставці проєкт, розроблений за допомогою нового застосунку Spacelift, здатного автоматично генерувати дизайн садових просторів. За словами Кейтлі, нова технологія має зробити професійне садове планування доступнішим для широкої аудиторії.

"Ми давно звикли використовувати технології для проєктування всіх частин нашого дому – окрім саду. Spacelift це змінює. Він дає людям стартову точку, план і впевненість, щоб створювати простір, а не лише уявляти його", – пояснив дизайнер.

Чому галузь побачила в цьому загрозу?

Частина професійної спільноти сприйняла появу AI-дизайну як небезпечний сигнал. Голова Society of Garden and Landscape Designers Ендрю Дафф наголосив, що ландшафтний дизайн не можна звести до алгоритмічних рішень.

"Успішний садовий дизайн – це мистецтво. Воно ґрунтується на творчості, співпраці, досвіді та людському зв'язку", – зазначив він. За його словами, цифрові інструменти можуть бути корисними для візуалізації або натхнення, однак вони не здатні відтворити емпатію, індивідуальний підхід і професійне розуміння простору.

Дизайнерка Івонн Прайс, яка раніше виставлялася на RHS Hampton Court Palace Garden Festival, висловила ще жорсткішу позицію.

"Те, що цей проєкт демонструють на Chelsea – провідній світовій виставці садового дизайну – сприймається як зрада", – заявила вона. Лауреатка професійних нагород Надін Менсфілд відреагувала саркастично, запитавши: "О котрій відкривається центр зайнятості?"

Як штучний інтелект уже використовується в садівництві?

Водночас технології штучного інтелекту не є новинкою для галузі. Вони вже застосовуються для аналізу кліматичних змін, рекомендацій щодо поливу рослин, моніторингу стану ґрунту та прогнозування розвитку зелених насаджень.

Минулого року золотий медаліст Том Мессі представив на Chelsea Flower Show так званий "розумний сад", де AI аналізував дані із сенсорів, що відстежували ріст дерев, рух соку, якість повітря та погодні умови. Однак сам Мессі наголошує: це зовсім інший рівень інтеграції технологій.

"Я не думаю, що ми побачимо роботів-дизайнерів, які виїжджатимуть на об'єкти та створюватимуть сади. Багатьом людям така ідея не сподобається. Я хвилююся за те, що це зробить із галуззю", – сказав він.

На його думку, штучний інтелект не здатен забезпечити головне – фізичну взаємодію з живим простором. "У нього немає фізичного тіла й контакту з природним середовищем, а це критично важливо для створення якісного саду".

Що саме покаже AI на виставці?

Компанія Spacelift представить на виставці одразу три повнорозмірні проєкти, повністю створені платформою.

Серед них:

сільський сад із використанням відновлених матеріалів;

компактний міський балконний простір;

лісова зона для відпочинку з сауною та холодним душем.

Представниця компанії Александра Девісон відкидає побоювання щодо масового витіснення дизайнерів.

"Платформа орієнтована на більшість британських домовласників, які не можуть дозволити собі професійний садовий дизайн. Вона не конкурує з дизайнерами, а розширює ринок", – заявила вона.

Як пише Hortweek, дискусія навколо Spacelift стала черговим прикладом глобальної напруги між автоматизацією та творчими індустріями. Подібні суперечки вже точаться серед художників, письменників, музикантів і архітекторів. Тепер до цього списку офіційно долучився і ландшафтний дизайн.

Для багатьох професіоналів це не просто технологічний експеримент, а тест на те, чи зможе штучний інтелект колись відтворити інтуїцію, контекст і тонке розуміння простору, які досі вважалися винятково людськими.