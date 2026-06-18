Цей наказ Трампа налякав світ: країни засумнівалися в американському штучному інтелекті

Рішення адміністрації Дональда Трампа заблокувати експорт новітніх ШІ-моделей від Anthropic викликало серйозну тривогу на саміті G7. Світові лідери та розробники терміново шукають шляхи подолання залежності від американської інфраструктури, побоюючись раптового технологічного блекауту.

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловили занепокоєння тим, що США фактично контролюють доступ до найпотужніших моделей ШІ та можуть у будь-який момент відключити їх для інших країн, пише TechCrunch.

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Під час зустрічі з лідерами країн G7 та керівниками найбільших ШІ-компаній, серед яких були генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї, генеральний директор OpenAI Сем Альтман і президент США Дональд Трамп, Макрон наголосив на потенційних наслідках такого сценарію.

За його словами, якщо Сполучені Штати "з дня на день можуть вимкнути перемикач", це завдасть шкоди не лише європейським користувачам та економікам, а й самим американським компаніям, які продають свої технології по всьому світу.

Причиною для таких побоювань стала недавня історія з Anthropic. Адміністрація Трампа заблокувала експорт новітніх моделей компанії Mythos 5 та Fable 5, пославшись на міркування національної безпеки. За даними видання, приводом стали зауваження Amazon до Білого дому про можливість обходу певних захисних механізмів у цих моделях.

Водночас низка експертів із кібербезпеки поставила під сумнів таке рішення. Вони звернули увагу, що можливості, які влада США назвала небезпечними, присутні й в інших сучасних моделях штучного інтелекту, включно з рішеннями OpenAI, які продовжують залишатися доступними.

Чому країни почали говорити про цифровий суверенітет?

Історія з Anthropic продемонструвала проблему, про яку багато міжнародних компаній говорили вже давно. Бізнеси та державні структури, які будують свої сервіси на базі американських моделей ШІ, тепер змушені враховувати ризик раптового відключення доступу без попередження та навіть без пояснення причин.

Особливо гостро це питання постало для країн, які активно впроваджують штучний інтелект у державні сервіси, системи безпеки та критичну інфраструктуру.

Нарендра Моді також висловив занепокоєння рішенням Вашингтона обмежити доступ до моделей Anthropic. За інформацією Financial Times, індійський прем'єр наголосив, що демократичні країни повинні мати вільний доступ до передових ШІ-технологій для захисту власної критичної інфраструктури.

На тлі цих подій дедалі частіше лунає термін "цифровий суверенітет". Йдеться про здатність держав контролювати ключові цифрові технології без залежності від зовнішніх постачальників.

Актуальні обмеження доступу до моделей Anthropic підтверджують те, що ми в Cohere розуміли давно: залежність компаній і демократичних держав від невеликої групи технологічних гігантів становить загрозу для стійкості систем,

– заявив співзасновник і генеральний директор Cohere Айдан Гомес.

Він додав, що цифровий суверенітет стосується не лише конкуренції між компаніями чи державами.

Йдеться про те, хто контролюватиме фундаментальні технології, які визначатимуть економічну безпеку та національний суверенітет упродовж наступних десятиліть,

– наголосив Гомес.

G7 шукає спосіб обійти можливі обмеження

Учасники саміту також обговорили створення механізму так званих "надійних партнерів". Ідея полягає в тому, щоб надати дружнім державам та організаціям гарантований доступ до передових моделей від Anthropic, OpenAI та інших американських розробників навіть у випадку майбутніх обмежень.

Передбачається, що до такої мережі можуть увійти як уряди, так і приватні компанії. Натомість вони мають використовувати ці технології для зміцнення власної кібербезпеки та протидії конкурентам, зокрема Китаю.

Втім, наразі незрозуміло, наскільки широким буде цей механізм і чи допоможе він звичайним стартапам або компаніям, які можуть втратити доступ до критично важливих інструментів буквально за одну ніч.

Сам Макрон зазначив, що Вашингтону варто підтримати таку систему та забезпечити ширший доступ до моделей Anthropic. На його думку, мало хто захоче інвестувати в американські ШІ-рішення, якщо їхня доступність залежатиме від політичних рішень і може зникнути будь-якої миті.

Чому це важливо для світового ринку?

Парадокс полягає в тому, що саме зараз багато країн намагаються розвивати власний "суверенний ШІ" та зменшувати залежність від США. Однак зробити це дедалі складніше. Навіть Україна будує власний суверенний ШІ.

Американські компанії продовжують лідирувати в перегонах штучного інтелекту, регулярно випускаючи потужніші моделі та залучаючи величезні інвестиції. Через це уряди та бізнес по всьому світу опиняються перед непростим вибором: користуватися найкращими технологіями, але залежати від політичних рішень США, або вкладати величезні ресурси у створення власних альтернатив.

Історія з Anthropic показала, що штучний інтелект уже перестав бути лише технологічним продуктом. Для багатьох країн він дедалі більше перетворюється на стратегічний ресурс, доступ до якого може впливати на економіку, безпеку та міжнародну політику так само, як колись впливали енергоресурси чи напівпровідники.