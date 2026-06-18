Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили обеспокоенность тем, что США фактически контролируют доступ к самым мощным моделям ИИ и могут в любой момент отключить их для других стран, пишет TechCrunch.

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Во время встречи с лидерами стран G7 и руководителями крупнейших ИИ-компаний, среди которых были генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и президент США Дональд Трамп, Макрон подчеркнул потенциальные последствия такого сценария.

По его словам, если Соединенные Штаты "со дня на день могут выключить переключатель", это нанесет ущерб не только европейским пользователям и экономикам, но и самим американским компаниям, которые продают свои технологии по всему миру.

Причиной для таких опасений стала недавняя история с Anthropic. Администрация Трампа заблокировала экспорт новейших моделей компании Mythos 5 и Fable 5, сославшись на соображения национальной безопасности. По данным издания, поводом послужили замечания Amazon в адрес Белого дома о возможности обхода определенных защитных механизмов в этих моделях.

В то же время ряд экспертов по кибербезопасности поставил под сомнение такое решение. Они обратили внимание, что возможности, которые власти США назвали опасными, присутствуют и в других современных моделях искусственного интеллекта, включая решения OpenAI, которые по-прежнему остаются доступными.

Почему страны начали говорить о цифровом суверенитете?

История с Anthropic продемонстрировала проблему, о которой многие международные компании говорили уже давно. Компании и государственные структуры, которые строят свои сервисы на базе американских моделей ИИ, теперь вынуждены учитывать риск внезапного отключения доступа без предупреждения и даже без объяснения причин.

Особенно остро этот вопрос встал для стран, которые активно внедряют искусственный интеллект в государственные сервисы, системы безопасности и критическую инфраструктуру.

Нарендра Моди также выразил обеспокоенность решением Вашингтона ограничить доступ к моделям Anthropic. По информации Financial Times, индийский премьер подчеркнул, что демократические страны должны иметь свободный доступ к передовым ИИ-технологиям для защиты собственной критической инфраструктуры.

На фоне этих событий всё чаще звучит термин "цифровой суверенитет". Речь идёт о способности государств контролировать ключевые цифровые технологии, не завися от внешних поставщиков.

Текущие ограничения доступа к моделям Anthropic подтверждают то, что мы в Cohere понимали давно: зависимость компаний и демократических государств от небольшой группы технологических гигантов представляет угрозу для устойчивости систем,

– заявил соучредитель и генеральный директор Cohere Айдан Гомес.

Он добавил, что цифровой суверенитет касается не только конкуренции между компаниями или государствами.

Речь идет о том, кто будет контролировать фундаментальные технологии, которые будут определять экономическую безопасность и национальный суверенитет в течение следующих десятилетий,

– подчеркнул Гомес.

"Группа семи" ищет способ обойти возможные ограничения

Участники саммита также обсудили создание механизма так называемых "надежных партнеров". Идея заключается в том, чтобы предоставить дружественным государствам и организациям гарантированный доступ к передовым моделям от Anthropic, OpenAI и других американских разработчиков даже в случае будущих ограничений.

Предполагается, что в такую сеть могут войти как правительства, так и частные компании. В свою очередь, они должны использовать эти технологии для укрепления собственной кибербезопасности и противодействия конкурентам, в частности Китаю.

Впрочем, пока неясно, насколько широким будет этот механизм и поможет ли он обычным стартапам или компаниям, которые могут лишиться доступа к критически важным инструментам буквально за одну ночь.

Сам Макрон отметил, что Вашингтону следует поддержать такую систему и обеспечить более широкий доступ к моделям Anthropic. По его мнению, мало кто захочет инвестировать в американские ИИ-решения, если их доступность будет зависеть от политических решений и может исчезнуть в любой момент.

Почему это важно для мирового рынка?

Парадокс заключается в том, что именно сейчас многие страны пытаются развивать собственный "суверенный ИИ" и уменьшать зависимость от США. Однако сделать это становится все сложнее. Даже Украина создает собственный суверенный ИИ.

Американские компании продолжают лидировать в гонке искусственного интеллекта, регулярно выпуская более мощные модели и привлекая огромные инвестиции. Из-за этого правительства и бизнес по всему миру сталкиваются с непростым выбором: пользоваться лучшими технологиями, но зависеть от политических решений США, или вкладывать огромные ресурсы в создание собственных альтернатив.

История с Anthropic показала, что искусственный интеллект уже перестал быть лишь технологическим продуктом. Для многих стран он все больше превращается в стратегический ресурс, доступ к которому может влиять на экономику, безопасность и международную политику так же, как когда-то влияли энергоресурсы или полупроводники.