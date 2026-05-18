Журналісти таємно користуються ChatGPT і бояться зізнатися колегам, – експерт з ШІ

Журналісти по всьому світу використовують штучний інтелект у щоденній роботі, але соромляться в цьому зізнаватися – і саме це, за словами експерта DW Akademie Штеффена Ляйделя, стає одним із головних викликів для медіагалузі. Натомість справжня проблема не в самому ШІ, а у відсутності розуміння того, як він працює і де дає збій.

У кожній редакції є хтось, хто вже давно користується ChatGPT, але мовчить про це. І саме це мовчання, за словами експерта DW Akademie Штеффена Ляйделя, небезпечніше за будь-який алгоритм. Про це він зазначив на дискусії міжнародної конференції LMF 2026, присвяченій ролі штучного інтелекту в редакціях.

Цей текст створено у партнерстві з LMF 2026 – міжнародною конференцією про медіа та комунікації. Герой матеріалу є спікером події.

Чому навіть New York Times припустився помилки через ШІ – і що з цим робити журналістам?

За словами Штеффена Ляйделя, старшого консультанта африканського департаменту DW Akademie та керівника спільноти практиків у сфері ШІ, головна пастка сьогоднішнього медіапростору – це ілюзія, що штучний інтелект є "країною безмежних можливостей". Він навів влучний образ: у німецькій мові є слово Schlaraffenland – казкова країна достатку, де все дається без зусиль. Саме так, на його думку, ШІ часто "продається" журналістам: вмикай і отримуй результат. Реальність, однак, значно складніша.

Ляйдель звернув увагу на явище, яке він називає "тендітністю ШІ": алгоритми можуть справляти враження у спорадичному використанні, але в реальних редакційних робочих процесах нерідко дають несподівано грубі помилки. Як приклад – скандал із New York Times, де ШІ-інструмент сфабрикував цитату у матеріалі про канадських лідерів. Це не поодинокий випадок: подібні ситуації трапляються в редакціях по всьому світу, і більшість із них – наслідок не зловмисності, а браку розуміння принципів роботи нейромереж.

Окремою проблемою, яку виявила програма DW Akademie в Кенії, є так зване "тіньовий ШІ": журналісти використовують інструменти штучного інтелекту неофіційно, поза редакційними протоколами, – і часто натрапляють на скамерські або небезпечні з точки зору конфіденційності платформи. Водночас у редакційній культурі панує своєрідне табу: визнати, що ти користуєшся ChatGPT, означає виглядати "лінивим". Це мовчання, наголосив Ляйдель, ще більше поглиблює прірву між реальним використанням і усвідомленим, відповідальним підходом до ШІ.

Зверніть увагу! У відповідь DW Akademie розробила концепцію "пісочниці" – захищеного цифрового середовища, де журналісти можуть тестувати ШІ-інструменти без ризику витоку даних. Середовище включає комерційний чат-LLM, приватну мовну модель на власному сервері для роботи з чутливою інформацією, а також платформу для побудови автоматизованих редакційних пайплайнів. Один із партнерів програми у Зімбабве вже запустив для своєї аудиторії автоматизовану новинну вікторину, створену саме в цій "пісочниці".

Важливою складовою програми є і більш широкий критичний погляд на сам дискурс навколо ШІ. Ляйдель попереджає: журналісти нерідко некритично відтворюють наратив великих технологічних компаній, подаючи штучний інтелект як "богоподібну силу". За цим ховаються реальні корпоративні інтереси та владні динаміки — і розуміти їх не менш важливо, ніж уміти грамотно скласти промпт.

Як ШІ змінює працю?

Тема штучного інтелекту у медіа та на ринку праці залишається однією з найгарячіших у 2026 році.

Паралельно цього ж місяця видання розповідало про безкоштовні курси від Google з професійного використання ШІ, відкриті для українців навесні 2026 року. Це підтверджує: попит на осмислену, а не хаотичну ШІ-грамотність зростає – і журналісти тут не виняток.