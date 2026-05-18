В каждой редакции есть кто-то, кто уже давно пользуется ChatGPT, но молчит об этом. И именно это молчание, по словам эксперта DW Akademie Штеффена Ляйделя, опаснее любого алгоритма. Об этом он отметил на дискуссии международной конференции LMF 2026, посвященной роли искусственного интеллекта в редакциях.

Этот текст создан в партнерстве с LMF 2026 – международной конференцией о медиа и коммуникации. Герой материала является спикером события.

По словам Штеффена Ляйделя, старшего консультанта африканского департамента DW Akademie и руководителя сообщества практиков в сфере ИИ, главная ловушка сегодняшнего медиапространства – это иллюзия, что искусственный интеллект является "страной безграничных возможностей". Он привел меткий образ: в немецком языке есть слово Schlaraffenland – сказочная страна изобилия, где все дается без усилий. Именно так, по его мнению, ИИ часто "продается" журналистам: включай и получай результат. Реальность, однако, значительно сложнее.

Ляйдель обратил внимание на явление, которое он называет "хрупкостью ИИ": алгоритмы могут производить впечатление в спорадическом использовании, но в реальных редакционных рабочих процессах нередко дают неожиданно грубые ошибки. В качестве примера – скандал с New York Times, где ИИ-инструмент сфабриковал цитату в материале о канадских лидерах. Это не единичный случай: подобные ситуации случаются в редакциях по всему миру, и большинство из них – следствие не злонамеренности, а недостатка понимания принципов работы нейросетей.

Отдельной проблемой, которую обнаружила программа DW Akademie в Кении, является так называемый "теневой ИИ": журналисты используют инструменты искусственного интеллекта неофициально, вне редакционных протоколов, – и часто наталкиваются на скамерские или опасные с точки зрения конфиденциальности платформы. В то же время в редакционной культуре царит своеобразное табу: признать, что ты пользуешься ChatGPT, означает выглядеть "ленивым". Это молчание, подчеркнул Ляйдель, еще больше углубляет пропасть между реальным использованием и осознанным, ответственным подходом к ИИ.

Обратите внимание! В ответ DW Akademie разработала концепцию "песочницы" – защищенной цифровой среды, где журналисты могут тестировать ИИ-инструменты без риска утечки данных. Среда включает коммерческий чат-LLM, частную языковую модель на собственном сервере для работы с чувствительной информацией, а также платформу для построения автоматизированных редакционных пайплайнов. Один из партнеров программы в Зимбабве уже запустил для своей аудитории автоматизированную новостную викторину, созданную именно в этой "песочнице".

Важной составляющей программы является и более широкий критический взгляд на сам дискурс вокруг ИИ. Ляйдель предупреждает: журналисты нередко некритично воспроизводят нарратив крупных технологических компаний, подавая искусственный интеллект как "богоподобную силу". За этим скрываются реальные корпоративные интересы и властные динамики - и понимать их не менее важно, чем уметь грамотно составить промпт.

