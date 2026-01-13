Як розблокувати на смартфоні Xiaomi максимальну швидкість зарядки

Сучасні смартфони Xiaomi часто комплектуються потужними адаптерами живлення, проте програмне забезпечення за замовчуванням обмежує реальну швидкість поповнення енергії заради збереження ресурсу акумулятора. Проте, якщо час зарядки пріоритетний – є можливість обійти це обмеження.

Існує дієвий метод розблокувати ці програмні обмеження та отримати повний потенціал зарядного пристрою через системні меню, розповідає 24 Канал. Це безумовно стане в пригоді, коли час на зарядку критично обмежений.

Як активувати режим максимальної потужності зарядки?

Інженери Xiaomi, як правило, встановлюють програмні "запобіжники" на швидкість зарядки. Це робиться для того, щоб батарея не перегрівалася і працювала довше, розповідає сама Xiaomi. Проте, якщо вам потрібно зарядити ґаджет за лічені хвилини перед виходом з дому, ці обмеження можна зняти.

Важливо! Для цього не потрібно отримувати root-права або перепрошивати пристрій – достатньо скористатися спеціалізованим софтом для доступу до глибинних налаштувань.

Ключовими інструментами у цьому процесі є два безплатні застосунки:

HyperOS Downloader – окрім інформування про оновлення прошивки, відкриває доступ до прихованих опцій системи, які виробник прибрав з основного меню налаштувань.

окрім інформування про оновлення прошивки, відкриває доступ до прихованих опцій системи, які виробник прибрав з основного меню налаштувань. MemeOS Enhancer – дозволяє отримати доступ до розширених налаштувань вашого телефону.

Алгоритм дій для прискорення зарядки:

Завантажте та встановіть застосунок HyperOS Downloader на ваш смартфон Xiaomi. Запустіть програму та проскрольте головний екран до самого низу. Знайдіть та натисніть на пункт Hidden Settings ("Приховані налаштування"). Це меню дозволяє керувати системними конфігураціями. У переліку опцій відшукайте розділ Boost Charging Speed. Натиснувши на нього, ви потрапите у нове меню, де необхідно активувати перемикач Increase charging speed ("Збільшити швидкість зарядки").

Важливо! HyperOS Downloader немає в Play Store, тому завантажувати його слід з надійного сайту спільноти Xiaomi або форуму розробників. Зверніть увагу, що Google та Android застерігають від таких дій, оскільки програми з неперевірених джерел можуть зашкодити вашому пристрою, тож робити це слід на власний ризик.

Після активації цієї функції смартфон почне використовувати максимально можливу потужність, яку підтримує його контролер живлення та комплектний адаптер (чи то 67 Вт, 120 Вт або інше значення). Система перестане штучно занижувати струм.

Чому це налаштування приховане і які є ризики?

Важливо розуміти фізику процесу: висока швидкість зарядки неминуче призводить до підвищення температури всередині корпусу. Надмірне тепло – головний ворог літій-іонних та літій-полімерних акумуляторів. Постійне використання режиму максимальної потужності може прискорити деградацію хімічних елементів батареї, що з часом зменшить її ємність.

Тому досвідчені користувачі рекомендують вмикати цю функцію ситуативно – лише тоді, коли вам справді необхідний "швидкий буст" енергії за короткий проміжок часу. Для нічної зарядки або у звичайному режимі використання стандартні налаштування будуть більш щадними для вашого пристрою.