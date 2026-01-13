Контроль над історією активності та переміщень допомагає зберегти приватність без відмови від звичних сервісів, тож вам не потрібно вимикати нічого справді важливого. Далі 24 Канал детально розповість, що саме слід відключити і як правильно все налаштувати.

Як правильно налаштувати приватність у сервісах Google?

Найактивнішим інструментом для відстеження є функція "Історія додатків і веб-пошуку". Вона формує детальний лог ваших запитів, використання програм, відвіданих сайтів та переглядів на YouTube.

Google використовує ці дані для надання точних рекомендацій, що створює зручність, але ціною тотального трекінгу.

Ознайомитися з накопиченою інформацією можна на сторінці "Мої дії Google". Щоб припинити цей процес, необхідно вибрати опцію "Вимкнути", а також скористатися функцією видалення вже збереженої активності.

Наступний критичний пункт – "Хронологія" або історія місцезнаходжень. Якщо ви часто користуєтеся картами, смартфон фіксує кожен крок: візити до кафе, банків чи магазинів, а також детальні маршрути подорожей.

Google аргументує збір цих даних персоналізацією та допомогою бізнесу в оцінці реклами, проте зберігання настільки детальної історії переміщень може викликати занепокоєння. Цю функцію також варто деактивувати через сторінку керування активністю.



Історію додатків та вебпошуку і Хронологію краще вимкнути на сторінці Мої дії в Google / Фото 24 Канал

Навіть після обмеження історії пошуку та локації, Google продовжує збирати дані для персоналізованої реклами через свої безплатні сервіси. Це проявляється у нав’язливих оголошеннях, що "переслідують" користувача після одного пошукового запиту.

Сторінка "Мій центр реклами" дозволяє повністю вимкнути персоналізацію або заблокувати показ оголошень на специфічні теми, як-от азартні ігри, знайомства чи схуднення.

Важливим аспектом є доступ сторонніх сервісів до вашого Google профілю. Ймовірно ви не рідко використовували кнопку "Увійти за допомогою Google" для швидкої реєстрації в інших застосунках. Це зручно й швидко, однак це також відкриває стороннім розробникам доступ до вашого імені, пошти, а іноді й списку контактів чи профілю.

У розділі "Сторонні додатки й сервіси" вашого акаунту варто провести ревізію та видалити всі непотрібні дозволи, а також заборонити доступ до вашого профілю не актуальним та підозрілим застосункам. Детальніше про те, чим загрожує доступ до вашої інформації третіх сервісів – читайте на сторінці підтримки Google.



Контролюйте доступ третіх платформ до ваших даних / Фото 24 Каналу

Крім того, під час приєднання нового застосунку, платформи чи входу на сайт, уважно стежте за тим, які саме дані вашого профілю отримає третя сторона, якщо ви погодитеся. Можливо вам не підійде такий обмін і ви захочете зареєструватися вручну (хоч це довше, але безпечніше)

Наостанок, слід звернути увагу на індивідуальні параметри окремих програм. Наприклад, ШІ-помічник Gemini має функцію пам'яті, що зберігає всі ваші минулі чати. Рекомендуємо налаштувати все саме так, як вам зручно, а не компанії.

Подібні перевірки налаштувань за замовчуванням варто провести для Chrome, Gmail та YouTube. Кожен з цих застосунків окремо збирає масу даних про вас, які безпечно можна заборонити.

Відключення цих функцій не впливає на якість роботи сервісів, проте значно посилює приватність, навіть якщо система час від часу пропонуватиме повернути стандартні налаштування.