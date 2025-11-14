Сонячна система рухається втричі швидше, ніж вважали вчені

Нове дослідження ставить під сумнів стандартну модель космології. Астрофізики виявили, що Сонячна система рухається крізь Всесвіт утричі швидше, ніж передбачали поточні моделі. Це відкриття, зроблене за допомогою аналізу радіохвиль від далеких галактик, може змусити переглянути наші уявлення про великомасштабну структуру космосу.

Команда науковців під керівництвом астрофізика Лукаса Бьоме з Білефельдського університету поставила за мету уточнити швидкість і напрямок руху нашої Сонячної системи, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Чому Атлантичний океан "тоне" у водоростях: вчені розгадали таємницю гігантських скупчень

Вважалося, що вона обертається навколо центру галактики зі швидкістю близько 828 000 км/год. Проте результати нового дослідження, опубліковані в журналі Physical Review Letters, свідчать про значно вищу швидкість.

Для своїх розрахунків вчені проаналізували розподіл радіогалактик – далеких галактик, що випромінюють потужні радіохвилі. Рух Сонячної системи створює ледь помітний "зустрічний вітер", через який у напрямку руху спостерігається більша концентрація таких галактик.

Щоб зафіксувати цей ефект, команда використала дані з трьох радіообсерваторій, зокрема європейської мережі телескопів LOFAR.

Аналіз показав, що анізотропія (нерівномірність) у розподілі радіогалактик у 3,7 раза сильніша, ніж прогнозує стандартна модель Всесвіту. Статистична значущість цього відхилення перевищує п'ять сигм, що вказує на високу достовірність результату.

Отримані дані чітко суперечать очікуванням і змушують переглянути попередні припущення, посилаючись на слова Бьоме стверджує Interesting Engineering.

Співавтор дослідження, космолог Домінік Шварц, пояснив, що є два можливі сценарії. Або наша Сонячна система справді рухається набагато швидше, що ставить під сумнів фундаментальні уявлення про великомасштабну структуру Всесвіту, або розподіл радіогалактик менш однорідний, ніж вважалося раніше. В обох випадках поточні космологічні моделі потребують перевірки.

А тим часом до нашої планети наближається міжзоряний гість – комета 3I/ATLAS. Нещодавно астрономи отримали нове зображення з чітко вираженим іонним хвостом, зроблене за допомогою роботизованих телескопів в Італії.