Команда науковців під керівництвом астрофізика Лукаса Бьоме з Білефельдського університету поставила за мету уточнити швидкість і напрямок руху нашої Сонячної системи, розповідає 24 Канал.

Вважалося, що вона обертається навколо центру галактики зі швидкістю близько 828 000 км/год. Проте результати нового дослідження, опубліковані в журналі Physical Review Letters, свідчать про значно вищу швидкість.

Для своїх розрахунків вчені проаналізували розподіл радіогалактик – далеких галактик, що випромінюють потужні радіохвилі. Рух Сонячної системи створює ледь помітний "зустрічний вітер", через який у напрямку руху спостерігається більша концентрація таких галактик.

Щоб зафіксувати цей ефект, команда використала дані з трьох радіообсерваторій, зокрема європейської мережі телескопів LOFAR.

Аналіз показав, що анізотропія (нерівномірність) у розподілі радіогалактик у 3,7 раза сильніша, ніж прогнозує стандартна модель Всесвіту. Статистична значущість цього відхилення перевищує п'ять сигм, що вказує на високу достовірність результату.

Отримані дані чітко суперечать очікуванням і змушують переглянути попередні припущення, посилаючись на слова Бьоме стверджує Interesting Engineering.

Співавтор дослідження, космолог Домінік Шварц, пояснив, що є два можливі сценарії. Або наша Сонячна система справді рухається набагато швидше, що ставить під сумнів фундаментальні уявлення про великомасштабну структуру Всесвіту, або розподіл радіогалактик менш однорідний, ніж вважалося раніше. В обох випадках поточні космологічні моделі потребують перевірки.

