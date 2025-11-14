Команда ученых под руководством астрофизика Лукаса Бёме из Билефельдского университета поставила цель уточнить скорость и направление движения нашей Солнечной системы, рассказывает 24 Канал.

Считалось, что она вращается вокруг центра галактики со скоростью около 828 000 км/ч. Однако результаты нового исследования, опубликованы в журнале Physical Review Letters, свидетельствуют о значительно более высокой скорости.

Для своих расчетов ученые проанализировали распределение радиогалактик – далеких галактик, излучающих мощные радиоволны. Движение Солнечной системы создает едва заметный "встречный ветер", из-за которого по направлению движения наблюдается большая концентрация таких галактик.

Чтобы зафиксировать этот эффект, команда использовала данные из трех радиообсерваторий, в частности европейской сети телескопов LOFAR.

Анализ показал, что анизотропия (неравномерность) в распределении радиогалактик в 3,7 раза сильнее, чем прогнозирует стандартная модель Вселенной. Статистическая значимость этого отклонения превышает пять сигм, что указывает на высокую достоверность результата.

Полученные данные четко противоречат ожиданиям и заставляют пересмотреть предыдущие предположения, ссылаясь на слова Бёме утверждает Интересная инженерия.

Соавтор исследования, космолог Доминик Шварц, объяснил, что есть два возможных сценария. Либо наша Солнечная система действительно движется гораздо быстрее, что ставит под сомнение фундаментальные представления о крупномасштабной структуре Вселенной, или распределение радиогалактик менее однородно, чем считалось ранее. В обоих случаях текущие космологические модели нуждаются в проверке.

