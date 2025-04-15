Siri на основі ШІ стала такою катастрофою, що колеги дали розробникам образливе прізвисько

Спроба Apple вдихнути нове життя в Siri за допомогою ШІ обернулася справжнім провалом і кількома перенесеннями дати релізу. Всередині компанії це викликало хвилю насмішок і навіть породило глузливе прізвисько для всієї команди розробників, яка працює над технологією. Ось деталі внутрішньої драми, яка гальмує розвиток ШІ-проєктів компанії.

Абсолютно марна справа

Робота над ШІ для Siri у стінах Apple зайшла в глухий кут. Як повідомляє The Information, компанія зазнала фіаско, намагаючись створити переконливий ШІ-продукт, що викликало насмішки навіть серед її власних працівників. Основна хвиля критики спрямована на відділ штучного інтелекту та машинного навчання, який позначається скороченням "AI/ML". Його проблеми вкотре загострилися після перенесення виходу нової Siri на 2026 рік, повідомляє 24 Канал.

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Інженери поза межами AI/ML настільки розчаровані, що назвали всю команду "AIMLess". Це гра слів, яка обігрує складання абревіатур "AI" (штучний інтелект) та "ML" (машинне навчання) з частинкою "Less", яка означає "менше". Англійське слово "aimless" перекладається як "безцільний" або "безглуздий". Таким чином вони натякають на те, що команда працює безрезультатно, а всі її здобутки провальні.

Чому Siri запізнюється

На тлі невдач Apple провела кадрові перестановки. З проєкту було відсторонено Джона Джаннандреа – керівника AI-напрямку, який мав репутацію неконфліктного та надто спокійного. Його заступника, Роббі Вокера, критикували за брак амбіцій і схильність до обережності. За словами понад шести колишніх співробітників, саме слабке керівництво спричинило гальмування проєкту.

Тепер ШІ-напрямком у Siri керуватиме Крейг Федерігі – досвідчений голова програмної інженерії, відомий своїм жорстким і вимогливим стилем. Обов’язки Вокера перейшли до Майка Роквелла, який раніше займався гарнітурою Vision Pro. Колишній і новий керівники часто вступали в суперечки – і це лише підсилювало напругу між командами розробників Siri та розробниками програмного забезпечення, які мали свою AI-групу.

Коли вийшов ChatGPT від OpenAI, цей внутрішній конфлікт загострився ще більше. Команда Джаннандреа, за словами ексінженерів, не продемонструвала жодної терміновості, тоді як підрозділ Федерігі одразу почав дослідження, як застосувати LLM (великі мовні моделі) для покращення iPhone.

У вирішальний момент AI-гонки команда Siri виявилася паралізованою. Хоча на щорічній конференції Apple анонсувала значні оновлення, внутрішньо команда не могла вирішити: створювати локальну LLM для пристроїв чи хмарну для складних завдань. Зрештою, вирішили будувати величезну єдину модель, яка мала б опрацьовувати все. Це суперечило філософії роботи на пристрої та призвело до затримок у впровадженні.

Але на цьому проблеми не скінчилися. Попри гучні обіцянки, продукт Apple Intelligence сприйняли як слабкий і недопрацьований. Функції виявилися дрібними й не проривними. Багато хто взагалі не зміг знайти вдалого застосування для себе. Ще більше обурення викликала функція, що узагальнює заголовки новин – вона регулярно викривляла зміст, через що її довелося відключити.

Хоча компанія покладає надії на нове керівництво, щоб урятувати Siri, повернення в гру обіцяє бути надзвичайно складним, навіть для такого гіганта, як Apple.