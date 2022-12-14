NASA нарешті відреагувало на скандал з Доржем Бату

Скандал з Доржем Бату набирає обертів. У NASA вперше відреагували на чутки й нарешті відповіли на запитання, яке так цікавить українців.

Після того, як "Видавництво Старого Лева" припинило співпрацю з Бату, автор закрив сторінку й декілька днів не виходить на зв'язок з читачами. Тим часом українські книголюби продовжують дискутувати: працював Бату у NASA чи насправді його біографія – художня історія.

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У NASA розставили всі крапки над "і".

Він не працював на NASA. Наша заява – це інформація, яку я маю надати,

– мовиться у повідомленні.

Водночас Бату працював з підрядником NASA упродовж 2013 – 2016 років. Жодних деталей наразі не розкрили.

Скандал з Бату – головне