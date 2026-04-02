Motorola готує неймовірну кількість телефонів з однаковою назвою: навіщо вона це робить

Motorola розширює серію Edge 70 до великої кількості моделей із майже однаковими назвами. Такий підхід може ускладнити вибір для покупців і заплутати навіть продавців.

Motorola давно не відзначається оригінальними назвами смартфонів, але раніше компанія хоча б намагалася чітко розділяти моделі. Наприклад, різницю між серіями Moto G було легко зрозуміти завдяки окремим назвам і функціям. Про це пише Androidpolice.

Дивіться також Забудьте про щоденну зарядку: ці смартфони працюють по кілька днів поспіль

Чому лінійка Edge 70 стала такою заплутаною?

З новою лінійкою Motorola Edge 70 ситуація інша. Наприкінці 2025 року компанія представила базову модель, орієнтовану на тонкий корпус і сегмент вище середнього. Вона конкурує з такими пристроями, як Google Pixel 10 і Samsung Galaxy S25 FE.

Згодом з’явилися ще дві версії – Edge 70 Fusion і Fusion+. Однак вони пройшли майже непоміченими, зокрема через накладення з великими подіями на кшталт Mobile World Congress у Барселоні.

І на цьому компанія не зупиняється. За інформацією інсайдера Evan Blass, до серії мають додатися ще чотири моделі. Серед них – Edge 70 Pro, Pro+, Pro Lite, а також топова версія Edge 70 Ultra, яка в окремих регіонах може отримати назву Motorola Signature.

Якщо ці дані підтвердяться, загальна кількість смартфонів у межах однієї серії сягне семи. Це значно більше, ніж у більшості конкурентів, і створює ризик плутанини.

За логікою назв, моделі Pro мають відповідати флагманському рівню, подібно до лінійки Samsung Galaxy S26 та її варіацій, тоді як Ultra стане прямим аналогом топових пристроїв на кшталт Ultra-версій у конкурентів.

Однак навіть якщо така структура виглядає зрозумілою на папері, на практиці вона може створити проблеми. Покупцям буде складно швидко розібратися в різниці між моделями, а продавцям – пояснити її.

Загалом, стратегія Motorola із розширенням однієї серії до такої кількості варіантів виглядає ризикованою. Замість чіткого позиціонування компанія може отримати перевантажену лінійку, де окремі моделі губляться на тлі інших. Для бренду, який прагне повернути сильні позиції на ринку, це не найочевидніший шлях.