Motorola давно не отличается оригинальными названиями смартфонов, но раньше компания хотя бы пыталась четко разделять модели. Например, разницу между сериями Moto G было легко понять благодаря отдельным названиям и функциям. Об этом пишет Androidpolice.

Почему линейка Edge 70 стала такой запутанной?

С новой линейкой Motorola Edge 70 ситуация другая. В конце 2025 года компания представила базовую модель, ориентированную на тонкий корпус и сегмент выше среднего. Она конкурирует с такими устройствами, как Google Pixel 10 и Samsung Galaxy S25 FE.

Впоследствии появились еще две версии – Edge 70 Fusion и Fusion+. Однако они прошли почти незамеченными, в частности из-за наложения с крупными событиями вроде Mobile World Congress в Барселоне.

И на этом компания не останавливается. По информации инсайдера Evan Blass, к серии должны добавиться еще четыре модели. Среди них – Edge 70 Pro, Pro+, Pro Lite, а также топовая версия Edge 70 Ultra, которая в отдельных регионах может получить название Motorola Signature.

Если эти данные подтвердятся, общее количество смартфонов в пределах одной серии достигнет семи. Это значительно больше, чем у большинства конкурентов, и создает риск путаницы.

По логике названий, модели Pro должны соответствовать флагманскому уровню, подобно линейке Samsung Galaxy S26 и ее вариаций, тогда как Ultra станет прямым аналогом топовых устройств вроде Ultra-версий у конкурентов.

Однако даже если такая структура выглядит понятной на бумаге, на практике она может создать проблемы. Покупателям будет сложно быстро разобраться в разнице между моделями, а продавцам – объяснить ее.

В общем, стратегия Motorola с расширением одной серии до такого количества вариантов выглядит рискованной. Вместо четкого позиционирования компания может получить перегруженную линейку, где отдельные модели теряются на фоне других. Для бренда, который стремится вернуть сильные позиции на рынке, это не самый очевидный путь.