Дві компанії поділили перше місце: хто випустив найбільше смартфонів минулого року

У 2025 році глобальне виробництво смартфонів трохи зросло, але ринок залишився дуже конкурентним. За даними аналітиків, найбільшими виробниками стали Apple і Samsung – компанії випустили майже однакову кількість пристроїв і розділили перше місце у світі.

Аналітична компанія TrendForce повідомляє, що у 2025 році світове виробництво смартфонів досягло приблизно 1,254 млрд пристроїв. Це на 2,5% більше, ніж роком раніше. Про це пише Macrumors.

Чому Apple і Samsung опинилися на одному рівні?

Лідерами ринку стали Apple та Samsung – кожна компанія виготовила майже по 240 млн смартфонів. Таким чином виробники поділили перше місце за обсягами виробництва.

На початку року ринок підтримували державні субсидії в Китаї, які стимулювали попит на нові смартфони. У другій половині року продажі активізував традиційний сезон запуску флагманських моделей.

Для Apple ключовим фактором стало зростання виробництва наприкінці року після запуску лінійки iPhone 17. За оцінками TrendForce, у четвертому кварталі 2025 року компанія збільшила виробництво більш ніж на 50% порівняно з попереднім кварталом. Високі поставки нових моделей значно підштовхнули загальні показники.

Аналітики також відзначають, що серія iPhone 17 отримала вигідну роздрібну ціну, що допомогло моделям добре продаватися на ринку. Якщо Apple застосує більш агресивну цінову стратегію у 2026 році, це може підтримати подальше зростання виробництва та продажів.

Втім, у найближчі роки ринок може зіткнутися з новими труднощами. TrendForce прогнозує різке зростання вартості пам'яті, що суттєво підвищить собівартість смартфонів у 2026 році. Через це світове виробництво може скоротитися щонайменше на 10% – приблизно до 1,135 млрд пристроїв.

Виробники опиняться перед вибором: підвищувати ціни, щоб зберегти прибутковість, або знижувати характеристики пристроїв, щоб не втратити обсяги поставок. Найбільше зростання цін на компоненти може вдарити по бюджетному сегменту.

Серед інших великих виробників у 2025 році третє місце посіла Xiaomi разом із брендами Redmi та POCO – компанія виготовила майже 170 млн смартфонів. Четвертою стала OPPO, включно з брендами OnePlus і Realme, з результатом 143 млн пристроїв.

П'яту позицію зайняла Vivo. Шостою стала Transsion – виробник брендів TECNO, Infinix та itel. Компанія наприкінці року різко скоротила виробництво через надлишок запасів і слабший попит на ринках, що розвиваються.

Сьоме місце посіла Honor, яка прискорила виробництво наприкінці року. Восьмою стала Lenovo разом із брендом Motorola – компанія виготовила близько 61 млн смартфонів у 2025 році.