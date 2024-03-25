Учені знайшли рештки стародавньої екосистеми, повної слідів динозаврів

На Алясці виявили стародавню екосистему, повну слідів динозаврів. Крім них тут багато скам'янілих фекалій, а також рештки дерев, які росли тут 100 мільйонів років тому.

Деталі відкриття

Свідчення древнього життя ховалися у підніжжі гірського хребта. Як зазначають у заяві дослідники, знахідка скам'янілостей у формації Нанушук під горами Де-Лонг відкриває вікно у процвітаючу крейдяну екосистему, населену динозаврами всіх розмірів.

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Палеонтологи досліджували це місце ще з 2015 року. Вони знайшли 75 слідів, залишених м'ясоїдними та рослиноїдними динозаврами, хоча й не змогли ідентифікувати конкретні види.



Слід теропода / Фото Anthony Fiorillo

Місце було просто шалено багате на сліди динозаврів. Це було так, ніби ми йшли лісом мільйони років тому,

– каже провідний автор дослідження Ентоні Фіорілло, виконавчий директор Музею природничої історії та науки Нью-Мексико.

Фіорілло та його колеги виявили, що в цьому місці зберігся стародавній ландшафт зі скам'янілостями пнів завширшки 60 сантиметрів, листям, слідами та фекаліями.

Більшість слідів були залишені двоногими травоїдними динозаврами, яких разом називають двоногими орнітозаврами. До цієї групи належать такі тварини, як шоломоголові пахіцефалозаври, які не були ідентифіковані в дослідженні.

Чотириногі рослиноїдні, або чотириногі орнітозаври, склали невелику кількість слідів.

Деякі з них належали до цератопсів, групи, яка включає трирогих трицератопсів.

В екосистемі також мешкали м'ясоїдні динозаври. Найменшу кількість слідів залишили переважно хижі непташині тероподи. Автори відзначили, що деякі з цих слідів були в межах розміру туронських тероподів, таких як Suskityrannus, тиранозавр заввишки 1 метр, якого прозвали "міні-рекс", і Timurlengia, який був розміром з коня.

Берегові птахи залишили 15% виявлених слідів. Майже половина берегових птахів Північної Америки розмножується в Арктиці в її теплі місяці, і автори відзначають, що висока частота слідів вимерлих берегових птахів тут свідчить про те, що те ж саме відбувалось і в Крейді.

Вік формації Нанушук становитьі датується альбсько-сеноманським відрізком крейдового періоду (145-66 мільйонів років тому).



Скам'янілий стовбур дерева / Фото Paul McCarthy

Команда також використала формацію, щоб дізнатися більше про теплий і вологий клімат давньої Арктики. Розрахувавши середньорічну кількість опадів за фрагментами деревини, вони виявили, що арктичні динозаври жили в кліматі, схожому на клімат сучасної Південної Флориди, тобто там було досить тепло. "Температура була набагато теплішою, ніж сьогодні, і що, можливо, найцікавіше, було багато дощів. Зразки, які ми проаналізували, показують, що це було приблизно еквівалентно сучасному Маямі. Це досить суттєво", – каже Фіорілло.