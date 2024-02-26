Стародавня рептилія належить до виду Dinocephalosaurus orientalis. Уперше цей вид був знайдений у вапнякових відкладеннях на півдні Китаю в 2003 році. Тоді вчені описали його на основі черепа та перших трьох шийних хребців. Відтоді на південному заході Китаю було виявлено додаткові зразки, зокрема цілих п'ять частин, які дозволили зібрати рештки разом, щоб реконструювати повний 6-метровий скелет цього вражаючого стародавнього хижака.

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Що відомо про цю тварину

Ми впевнені, що він захопить уяву в усьому світі завдяки своєму вражаючому зовнішньому вигляду, що нагадує довгого змієподібного міфічного китайського дракона,

– пишуть учені в своєму дослідженні, вперше опублікованому в журналі "Наука про Землю та навколишнє середовище".

Скам'янілість розкриває деякі вражаючі риси стародавнього морського дракона:

Перш за все, це його шия, яка простягається майже на 2,3 метра й містить 32 окремі хребці. Для порівняння, у жирафів (як і в людей) лише сім шийних хребців.



Dinocephalosaurus orientalis у порівнянні з людиною / Фото Cambridge University Press

Змієподібна форма шиї, ймовірно, давала цій істоті чудову здатність підкрадатися до здобичі, що вона й робила, маневруючи на місці за допомогою ластовидних кінцівок. Деякі риби, що потрапили в зазубрені зуби дракона, досі зберігаються в череві морського чудовиська в одному зі знайдених зразків.

Дослідники відзначають, що хоча дивна істота може нагадувати Лох-Неське чудовисько, вона не має тісного зв'язку з довгошиїми плезіозаврами, які надихнули відому міфічну істоту.



Реставрація диноцефалозавра / Фото Марлен Доннеллі

Вчені зараз працюють над тим, щоб краще зрозуміти еволюцію цієї групи тварин, зокрема, як функціонувала їхня подовжена шия.



Dinocephalosaurus orientalis / Фото Cambridge University Press

Dinocephalosaurus orientalis майже напевно був повністю морською рептилією та навіть народжував у морі, кажуть дослідники.

Скам'янілості Dinocephalosaurus orientalis / Фото Cambridge University Press