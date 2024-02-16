Цей викопний екземпляр неабияк зацікавив учених, на що було дві причини. По-перше, тварина, якщо вірити датуванню, жила ще до появи динозаврів. По-друге, вона збереглася настільки добре, що на камені можна побачити відбиток м'яких тканин у їхніх прижиттєвих межах, а не лише кісток. Крім цієї скам'янілості вчені жодного разу не знаходили інших особин Tridentinosaurus antiquus чи чогось подібного. Тепер ми знаємо, чому.

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Майстерна підробка

Ця м'яка тканина, згідно з новим ретельним аналізом, зовсім не є м'якою тканиною. Це фарба. Відкриття зробила команда з Університетського коледжу Корка, під час дослідження незвичайних решток.

З першого погляду мені здалося, що скам'янілість виглядає трохи дивно. Інші мої колеги сказали мені, що у них була така ж реакція. Але скам'янілості завжди трохи дивні, тому я продовжила свої дослідження. Проаналізувавши мікрозразки того, що виглядало як контур тіла (тобто шкіру), я зрозуміла, що це не має сенсу. Молекулярний аналіз остаточно підтвердив, що ми маємо справу не з м'якою тканиною, а з чорною фарбою,

– каже керівниця дослідження Валентина Россі.

Тридентинозавр давно став чимось на кшталт викопної знаменитості серед учених. М'які тканини рідко зберігаються, зазвичай вони розкладаються до того, як тривалі процеси скам'яніння можуть зафіксувати їхній відбиток. Якщо ж вони збереглися, то можуть багато чого розповісти про тварину, якій належали. Наприклад, про колір і текстуру шкіри або розташування й анатомію внутрішніх органів.

Вчені висували теорії про те, як збереглися м'які тканини тридентинозавра, але ніхто не вивчав шкіру в деталях. Саме тому Россі та її колеги вирішили поглянути на неї ближче. Команда використала комбінацію растрової електронної мікроскопії в поєднанні з енергодисперсійною спектроскопією, мікрорентгенівською дифракцією, а також інфрачервоною спектроскопією, щоб проаналізувати темний матеріал, який, як вважали, є карбонізованою шкірою.

Вони порівняли свої результати з рядом матеріалів. Зразок виявився не органічним матеріалом, а штучним пігментом кісткової сажі, який часто зустрічається на старовинних картинах. Відкриття було надзвичайно несподіваним, і дослідники були неабияк приголомшені. Але в цьому є і позитивна сторона.

Думаю, я можу чесно сказати, що ми всі були трохи шоковані й засмучені. Але ми зрозуміли, що це проблиск в історії палеонтології. Сьогодні ми можемо розраховувати на потужні технології, які дозволяють розглядати скам'янілості на молекулярному рівні, а це було неможливо ще 10 років тому,

– додає Россі.

Єдине "але"

Однак вчені також зазначають, що деякі частини скам'янілості є справжніми. Задні кістки ніг, поверх яких була намальована шкіра, справжні, зокрема стегнові кістки. Вивчити ці кістки під фарбою буде складно, хоча 3D-зображення може допомогти.

Це означає, що дослідники можуть працювати над тим, щоб зрозуміти справжнього тридентинозавра, навіть порівнюючи його з іншими скам'янілостями, які раніше могли бути відкинуті як занадто несхожі, щоб представляти той самий вид або рід.

Палеонтологи також можуть повернутися на місце, де було знайдено скам'янілість, у пошуках нових зразків, можливо, у кращому стані збереження.

Нерозкритим досі лишається питання про те, хто зробив цей малюнок, коли й для чого.