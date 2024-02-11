Деталі відкриття

Ці акули, ймовірно, жили в стародавньому морі, яке існувало до того, як утворився суперконтинент Пангея. Два нових види були ідентифіковані як Troglocladodus trimblei та Glikmanius careforum. Обидва є ктенакантами, давніми родичами сучасних акул із захисними гребінчастими колючками на хребті.

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Оскільки скам'янілості в Мамонтовій печері не піддаються впливу стихії, вони часто набагато краще збереглися і досі зберігають набагато більше деталей, ніж скам'янілості, знайдені на поверхні. Вчені зокрема знайшли добре збережені зуби: "У такому стабільному середовищі вони виглядають так, ніби щойно вчора вийшли з пащі акули", – сказав палеонтолог Джон-Пол Ходнетт.

Вважається, що вид T. trimblei досягав приблизно 3-3,6 метра в довжину. Він мав зуби, схожі на вилки, що є причиною назви Troglocladodus – означає "печерний розгалужений зуб". Видова назва trimblei – на честь Барклая Тримбла, керівника Мамонтової печери, який знайшов перший екземпляр у 2019 році.

досягав приблизно 3-3,6 метра в довжину. Він мав зуби, схожі на вилки, що є причиною назви Troglocladodus – означає "печерний розгалужений зуб". Видова назва trimblei – на честь Барклая Тримбла, керівника Мамонтової печери, який знайшов перший екземпляр у 2019 році. G. careforum також могла мати схожу довжину і потужний укус, який дозволяв хижаку поїдати інших акул, а також костистих риб і ортоконів (давніх родичів кальмарів).



Реконструкція нових ктенакантових акул з Національного парку Мамонтова печера та північної Алабами. На передньому плані видно Glikmanius careforum, а дві Troglocladodus trimblei плавають вище / Фото NPS/Benji Paynose

Ці два види акул полювали близько до берега в стародавньому морі, що з'єднувало Північну Америку, Європу і північну Африку в той час. Це море з часом зникло, коли Африка зіткнулася з Північною Америкою та Європою під час формування Пангеї.

Мамонтова печера — найдовша печерна система у світі, що має понад 676 кілометрів ходів, прорізаних у вапняку підземними струмками та річками. Експерти довгий час досліджували ходи Мамонтової печери в рамках "Інвентаризації палеонтологічних ресурсів", постійного дослідження скам'янілостей у різних національних парках США. Тепер вони кажуть, що ці тунелі "мають десятки й десятки скам'янілих акул".

T. trimblei був ідентифікований як новий рід і вид за зубами дорослих і молодих особин у Мамонтовій печері та Бангорській формації в Алабамі. Щоб дістатися до першого екземпляра T. trimblei, "потрібно проповзти на руках і колінах майже пів кілометра.

був ідентифікований як новий рід і вид за зубами дорослих і молодих особин у Мамонтовій печері та Бангорській формації в Алабамі. Щоб дістатися до першого екземпляра T. trimblei, "потрібно проповзти на руках і колінах майже пів кілометра. G. careforum ідентифікували за зубами, знайденими в Мамонтовій печері, а також у формаціях Хартселл і Бангор в Алабамі. Частковий набір щелеп і зябер цього виду також знаходився в проході Мамонтової печери, який був настільки малий, що людина не може в ньому вміститися.

Через свою крихкість скам'янілості досі не були вилучені.