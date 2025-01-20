Американці масово дзвонили в 911 на тлі заборони TikTok у США

Цими вихідними TikTok був у центрі уваги всього світу, оскільки китайський застосунок тимчасово переставав працювати у США. В цілому він був недоступний 14 годин, і цього часу вистачило, щоб навести паніки серед користувачів. Згодом виявилось, що деякі з них навіть телефонували до служби порятунку 911.

Що відомо

Як повідомило джерело, принаймні частина цих дзвінків надійшли від дітей і підлітків. Хоча точна чи навіть приблизна кількість таких звернень не повідомляється, ЗМІ зазначають, що телефонні лінії були "завалені зверненнями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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TikTok – одна з найпопулярніших соціальних мереж у Сполучених Штатах, поряд з Instagram. Сервіс став буквально культовим загалом про всьому світу, сформувавши всезагальну любов до коротких відео. Багато людей підтримують завдяки йому свій бізнес, а для когось і сам TikTok – це бізнес. Тому не дивно, що така велика кількість людей не хоче його блокування.

Не варто забувати й про тих, хто просто залежний від цієї соцмережі – вона дозволяє "вбивати" години часу на нескінченну прокрутку, якщо вам нудно й немає чого робити. До цієї категорії, судячи з усього, й належать діти та підлітки, які дзвонили у 911, щоб висловити свій розпач.

Нагадаємо, вчора TikTok сам зробив свої сервіси "тимчасово недоступними", а Apple також видалила додаток з App Store. Користувачі по всій країні бачили повідомлення на екрані, яке унеможливлювало використання додатка. Однак пізніше він повернувся до роботи. Загалом він не працював 14 годин. Платформа може отримати 90-денну відстрочку після того, як президент Дональд Трамп вступить на посаду після інавгурації.