Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Соцмережу заблокували на території Сполучених Штатів після рішення Верховного суду країни.

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Що відомо про відновлення роботи TikTok у США

Журналісти розповіли, що соцмережа TikTok, схоже, відновлює свою роботу на території США через кілька годин після того, як новообраний президент Дональд Трамп пообіцяв підписати 20 січня указ, спрямований на відновлення роботи застосунку.

Приблизно через 12 годин після блокування американські користувачі почали отримувати доступ до TikTok у веббраузері та застосунку, хоча на сторінці все ще відображалося попередження про вимкнення.