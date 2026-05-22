Йому це не пробачать: телефон Трампа щойно вийшов, а вже втрапив у величезний скандал

Смартфон Дональда Трампа, який обіцяли зробити революційним продуктом на ринку технологій, опинився в центрі гучного розслідування. Власники новинки зіткнулися з неочікуваними проблемами, які ставлять під сумнів надійність бренду та безпеку конфіденційної інформації користувачів.

Чим провинився Trump Phone?

Фірмовий смартфон Дональда Трампа, відомий як T1, перебуває в руках перших оглядачів лише кілька днів, проте навколо нього вже розгорівся масштабний скандал. Згідно з розслідуванням Стівена Фіндейзена, популярного ютубера, який веде канал Coffeezilla і спеціалізується на викритті онлайн-шахрайств, пристрій має критичні недоліки в системі безпеки. Як з'ясувалося, кожен, хто замовив цей ґаджет, ризикує стати жертвою витоку персональних даних, пише Futurism.

Як це починалося Трампофон уже тут: з'явився перший відгук про золотий смартфон T1 Phone від Дональда Трампа

Фіндейзен стверджує, що офіційний вебсайт Trump Mobile містить надзвичайно просту вразливість. Цей експлойт дозволяє навіть хакеру-початківцю не лише створювати фіктивні попередні замовлення на модель T1, а й переглядати повний список даних усіх попередніх клієнтів.

Не замовляйте, якщо ви не готові до того, що ваша інформація буде злита. Це насправді так погано,

– попередив Стівен Фіндейзен.

Інформацію про цю проблему ютуберу надав так званий "білий" хакер (так називають хороших хакерів, які не ламають, а шукають вразливості й борються зі злочинцями), який зміг продемонструвати реальні дані самого Фіндейзена: його ім'я, деталі замовлення та поштову адресу. Окрім нього, у базі злитих даних опинився і Чарльз Уайт-молодший, ще один відомий блогер.

Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння ще й тому, що компанія Trump Mobile пропонує послуги національного стільникового зв'язку. Виникає логічне запитання: якщо розробники не спромоглися захистити клієнтів навіть на етапі продажу, то на який рівень безпеки можуть розраховувати ті, хто підключить свої пристрої безпосередньо до мережі Trump Mobile?

Той самий ролик Стівена Фіндейзена: дивіться відео

Нам збрехали

Цікавим аспектом витоку стала фактична кількість замовлень. За оцінками хакера, який отримав доступ до бази, загальна кількість передзамовлень становить близько 30 000 одиниць. Ця цифра суттєво відрізняється від раніше озвучених 600 000 замовлень.

Раніше в інтерв'ю виданню USA Today генеральний директор Trump Mobile Пет О'Брайен відмовився назвати точну кількість отриманих заявок на T1, що тепер виглядає як спроба приховати реальний стан справ.

Дивіться також Можливості, про які ви не знали: 6 секретних функцій Google Pixel, які змінять ваш смартфон

Питань усе більше

Окрім проблем із софтом та безпекою, виникли питання й до самого "заліза". Смартфон вартістю 499 доларів, реліз якого затримався на дев'ять місяців, зовні та за характеристиками майже ідентичний до тайванської моделі HTC U24 Pro. Якщо Т1 дійсно є лише перебрендованим іноземним продуктом, це прямо суперечить маркетинговим заявам про те, що телефон був "втілений у життя прямо тут, у США".

Наразі представники Trump Mobile ігнорують запити на коментарі. Ані Стівен Фіндейзен, ані журналісти не отримали жодних пояснень щодо виявленої вразливості. Для особистого бренду президента це стало черговим болючим ударом у низці невдач, пов'язаних із запуском власної техніки.