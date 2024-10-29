Комета C/2024 S1 ATLAS розпалася впавши на Сонце

Комета C/2024 S1 (ATLAS), яка обіцяла стати небесним шоу на Геловін, розпалася 28 жовтня, коли наближалася до Сонця. Комету, що належить до групи Крейтца, спостерігали цього місяця, коли вона розпадалася на частини, а нещодавні знімки з Обсерваторії Сонця і Геліосфери (SOHO) підтвердили її загибель.

Комету C/2024 S1, відкриту 27 вересня Системою останнього попередження про зіткнення астероїдів з Землею (ATLAS) на Гаваях, розглядали як потенційне видовище, але зрештою вона виявилася надто тьмяною для неозброєного ока.

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Під час свого максимального зближення з Землею 23 жовтня вона досягла лише 8,7 зоряної величини, і її можна було спостерігати на нічному небі лише за допомогою телескопа. Потім вона продовжила рух до Сонця.

Мовиться про коменту виявлену в 2024 році, а не про C/2023 A3 ATLAS, яку можна було спостерігати на небі неозброєним оком і яку бачили мешканці України в жовтні.

Наближаючись до перигелію, найближчої до Сонця точки орбіти, комета ATLAS піддалася інтенсивному сонячному нагріванню.

Комети Крейтца, до яких належить і ATLAS, рухаються орбітами, які кожні кілька століть наближають їх до Сонця в небезпечній близькості. Вважається, що це залишки більшої комети, яка розкололася в далекому минулому, і ці сонцеходи зачаровують астрономів з часів перших спостережень, які, можливо, датуються 317 роком до нашої ери.