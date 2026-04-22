У NASA вперше прокоментували серію таємничих смертей та зникнень своїх учених

Адміністрація Дональда Трампа розпочала федеральне розслідування серії загадкових смертей і зникнень американських учених, що вже спричинило хвилю чуток – від діяльності спецслужб до більш екзотичних версій з НЛО.

Про це пише Fox News.

Що про розслідування кажуть у NASA?

Йдеться про щонайменше одинадцять фахівців, більшість із яких працювали у сферах із високим рівнем секретності, зокрема в космічних і ядерних програмах. До справи долучена й NASA, яка вперше публічно прокоментувала втрату своїх співробітників.

Представниця агентства Бетані Стівенс заявила, що NASA співпрацює з правоохоронними органами та наразі не бачить ознак прямої загрози, але обіцяє максимальну прозорість під час розслідування.

Водночас голова комітету з нагляду Палати представників Джеймс Комер висловив серйозне занепокоєння, припустивши, що за цими подіями може стояти організований злочинний намір. За його словами, всі науковці працювали у стратегічно важливих напрямах – від ядерної безпеки та космічних місій до передових військових технологій.

Окрему увагу слідчі приділяють співробітникам Лабораторії реактивного руху. Зокрема, 60-річна інженерка Моніка Хасінто Реза зникла влітку 2025 року під час туристичного походу в окрузі Лос-Анджелес.

Також повідомляється про смерть ще двох фахівців цієї установи: старшого радіоінженера Френка Майвальда у 2024 році та науковця Майкла Девіда Гікса у 2023-му, який займався дослідженням комет і проєктами планетарного захисту. Офіційні причини їхньої смерті не оприлюднені, а слідство поки не встановило прямого зв’язку між цими випадками, окрім спільного місця роботи.

