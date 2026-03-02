Qualcomm готує чип нового покоління для незвичних пристроїв

Qualcomm представила новий чип Snapdragon Wear Elite для носимих пристроїв із підтримкою камер та локального ШІ. Платформа орієнтована на годинники, окуляри, підвіски й інші гаджети та може започаткувати нову хвилю AI-пристроїв із постійним підключенням і тривалішою автономністю.

На виставці Mobile World Congress у Барселоні компанія Qualcomm анонсувала нову платформу Snapdragon Wear Elite. Перші пристрої на її базі мають з’явитися вже цього літа, а над апаратними рішеннями працюють Samsung, Google та Motorola. Про це пише Cnet.

Дивіться також Битва за змішану реальність: Qualcomm, Google і Samsung кидають виклик Meta

Чому Snapdragon Wear Elite може змінити ринок носимих пристроїв?

Чип має об’єднати різні категорії носимих пристроїв. Якщо раніше Qualcomm розділяла лінійки для смартгодинників і для окулярів або VR-гарнітур, то Snapdragon Wear Elite створений як універсальна платформа. Він підтримує обробку відео, стримінг для ШІ та навіть виведення зображення у форматі 1080p.

Одна з головних змін – суттєве зростання продуктивності для обробки ШІ без доступу до інтернету. Чип здатен запускати моделі до 2 млрд параметрів безпосередньо на пристрої зі швидкістю близько 10 токенів на секунду. Це дозволяє виконувати голосові команди, фітнес-аналіз або так зване "life logging" локально, без передачі даних у хмару.

Qualcomm робить ставку на мультимодальний підхід: пристрої зможуть одночасно враховувати геолокацію, звук, текст, голос і дані з медичних сенсорів. Камера стає ключовим елементом – саме через неї ШІ отримує контекст про те, що відбувається навколо користувача.

Камери в годинниках і підвісках

У демонстраційних матеріалах Qualcomm показала прототип годинника з камерою на верхній грані. Йдеться не стільки про фотографування, скільки про нові сценарії використання: біометричну ідентифікацію для безконтактних платежів, роль цифрового ключа для авто чи взаємодію з іншими пристроями.

Як пише Techradar, окрім годинників, компанія демонструє концепти підвісок із камерою, спрямованою назовні. Подібні формати вже тестують різні виробники AI-пінів і смартокулярів. Камера поза межами обличчя може стати альтернативою окулярам, хоча потребує постійного носіння окремого аксесуара.

Qualcomm обіцяє до 30% кращу автономність у порівнянні з попереднім поколінням чипів для годинників. Йдеться потенційно про кілька днів роботи, хоча активне використання камер і ШІ, ймовірно, скоротить цей показник до приблизно доби.

Натомість швидка зарядка виглядає практичнішою – до 50% за 10 хвилин. Це важливо для пристроїв, які задумуються як такі, що носяться цілодобово, включно зі сном.

Платформа підтримує одразу шість бездротових протоколів: RedCap 5G, Bluetooth 6.0, ultra wideband, GPS, супутниковий NB-NTN для повідомлень і енергоефективний Wi-Fi 802.11ax. Останній дозволяє пристроям залишатися підключеними до мережі постійно без значного впливу на батарею. Це відкриває шлях до тривалої роботи AI-режимів зі стримінгом.

Де з’явиться новий чип

Snapdragon Wear Elite розрахований не лише на годинники. Йдеться також про смартокуляри, бездротові навушники з камерами, AI-підвіски, сенсорні браслети та інші формати. Qualcomm фактично готується до сценарію, де користувач може носити одразу кілька взаємопов’язаних пристроїв.

Компанія зазначає, що дедалі більше користувачів обирають моделі з власним мобільним підключенням. На деяких ринках до 50% покупців смартгодинників уже підключають окремий тарифний план. З поширенням гібридного формату – частина ШІ працює локально, частина в хмарі – ця тенденція може посилитися.

Загалом Snapdragon Wear Elite демонструє, що ринок рухається до екосистеми носимих AI-пристроїв, які не лише доповнюють смартфон, а й поступово стають автономними вузлами персональної цифрової мережі.