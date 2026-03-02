Qualcomm готує чип нового покоління для незвичних пристроїв
- Qualcomm представила чип Snapdragon Wear Elite для носимих пристроїв, підтримуючи камери та локальний ШІ, що може започаткувати нову хвилю AI-пристроїв із постійним підключенням і тривалішою автономністю.
- Snapdragon Wear Elite підтримує мультимодальний підхід із геолокацією, звуком, текстом, голосом і медичними сенсорами, з камерою як ключовим елементом для отримання контексту, що відбувається навколо користувача.
Qualcomm представила новий чип Snapdragon Wear Elite для носимих пристроїв із підтримкою камер та локального ШІ. Платформа орієнтована на годинники, окуляри, підвіски й інші гаджети та може започаткувати нову хвилю AI-пристроїв із постійним підключенням і тривалішою автономністю.
На виставці Mobile World Congress у Барселоні компанія Qualcomm анонсувала нову платформу Snapdragon Wear Elite. Перші пристрої на її базі мають з’явитися вже цього літа, а над апаратними рішеннями працюють Samsung, Google та Motorola. Про це пише Cnet.
Чому Snapdragon Wear Elite може змінити ринок носимих пристроїв?
Чип має об’єднати різні категорії носимих пристроїв. Якщо раніше Qualcomm розділяла лінійки для смартгодинників і для окулярів або VR-гарнітур, то Snapdragon Wear Elite створений як універсальна платформа. Він підтримує обробку відео, стримінг для ШІ та навіть виведення зображення у форматі 1080p.
Одна з головних змін – суттєве зростання продуктивності для обробки ШІ без доступу до інтернету. Чип здатен запускати моделі до 2 млрд параметрів безпосередньо на пристрої зі швидкістю близько 10 токенів на секунду. Це дозволяє виконувати голосові команди, фітнес-аналіз або так зване "life logging" локально, без передачі даних у хмару.
Qualcomm робить ставку на мультимодальний підхід: пристрої зможуть одночасно враховувати геолокацію, звук, текст, голос і дані з медичних сенсорів. Камера стає ключовим елементом – саме через неї ШІ отримує контекст про те, що відбувається навколо користувача.
Камери в годинниках і підвісках
У демонстраційних матеріалах Qualcomm показала прототип годинника з камерою на верхній грані. Йдеться не стільки про фотографування, скільки про нові сценарії використання: біометричну ідентифікацію для безконтактних платежів, роль цифрового ключа для авто чи взаємодію з іншими пристроями.
Як пише Techradar, окрім годинників, компанія демонструє концепти підвісок із камерою, спрямованою назовні. Подібні формати вже тестують різні виробники AI-пінів і смартокулярів. Камера поза межами обличчя може стати альтернативою окулярам, хоча потребує постійного носіння окремого аксесуара.
Qualcomm обіцяє до 30% кращу автономність у порівнянні з попереднім поколінням чипів для годинників. Йдеться потенційно про кілька днів роботи, хоча активне використання камер і ШІ, ймовірно, скоротить цей показник до приблизно доби.
Натомість швидка зарядка виглядає практичнішою – до 50% за 10 хвилин. Це важливо для пристроїв, які задумуються як такі, що носяться цілодобово, включно зі сном.
Платформа підтримує одразу шість бездротових протоколів: RedCap 5G, Bluetooth 6.0, ultra wideband, GPS, супутниковий NB-NTN для повідомлень і енергоефективний Wi-Fi 802.11ax. Останній дозволяє пристроям залишатися підключеними до мережі постійно без значного впливу на батарею. Це відкриває шлях до тривалої роботи AI-режимів зі стримінгом.
Де з’явиться новий чип
Snapdragon Wear Elite розрахований не лише на годинники. Йдеться також про смартокуляри, бездротові навушники з камерами, AI-підвіски, сенсорні браслети та інші формати. Qualcomm фактично готується до сценарію, де користувач може носити одразу кілька взаємопов’язаних пристроїв.
Компанія зазначає, що дедалі більше користувачів обирають моделі з власним мобільним підключенням. На деяких ринках до 50% покупців смартгодинників уже підключають окремий тарифний план. З поширенням гібридного формату – частина ШІ працює локально, частина в хмарі – ця тенденція може посилитися.
Загалом Snapdragon Wear Elite демонструє, що ринок рухається до екосистеми носимих AI-пристроїв, які не лише доповнюють смартфон, а й поступово стають автономними вузлами персональної цифрової мережі.