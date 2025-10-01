Meta вже закріпилася на ринку завдяки Quest і смарт-окулярам Ray-Ban Gen 2, але Google вирішила зробити ставку на інший формат змішаної реальності. Проєкт Moohan – це гарнітура, що поєднує в собі потужність чипа Qualcomm XR2, програмне забезпечення Google та ергономічний дизайн Samsung. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Cnet.

Чим особливий Project Moohan?

На Snapdragon Summit журналісти побачили пристрій лише під склом – демонстрацію обмежили кількома годинами, підтверджуючи, що продукт ще перебуває в розробці. Водночас представники Google запевняють: за останній рік відбулися важливі зміни у вазі та балансі пристрою, завдяки яким його буде комфортніше носити протягом кількох годин.

Як повідомляє Google, ще один ключовий елемент – інтеграція з Gemini. За словами керівника Android Саміра Самата, ідея полягає в тому, щоб користувач міг взаємодіяти з асистентом у віртуальному просторі: ставити питання, досліджувати міста в Google Maps чи отримувати контекстну інформацію безпосередньо під час використання гарнітури.

У Qualcomm відзначають значний прогрес у механічному дизайні та оптимізації софту під XR2. Нові можливості включають трекінг очей, більш якісну оптику та використання штучного інтелекту для візуальних сервісів на кшталт Google Photos.

Компанії вважають, що комбінація потужного заліза та гнучкого ШІ-середовища зробить Project Moohan серйозним конкурентом Meta. У майбутньому Google планує перенести розробки з гарнітури в компактніші смарт-окуляри, щоб напряму конкурувати з лінійкою Ray-Ban Display. Для цього компанія вже співпрацює з брендами Warby Parker і Gentle Monster, аби забезпечити стильні варіанти рамок.

"Це не лише технологія, а й аксесуар, який вам має хотітися носити", – наголосив Самат.

На що здатен новий мобільний процесор Snapdragon від Qualcomm?

Qualcomm офіційно анонсувала свій новий флагманський процесор – Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чип отримав оновлений CPU, потужніший GPU, швидший ШІ-движок та вдосконалену енергоефективність. Перші смартфони з ним з’являться вже найближчим часом.

Два основних ядра працюють на частоті до 4,6 ГГц, ще шість продуктивних – до 3,62 ГГц. За словами Qualcomm, це забезпечує до 35% вищу енергоефективність CPU і на 16% кращу загальну ефективність SoC.