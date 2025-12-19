Глобальний дефіцит чіпів пам’яті DRAM і NAND, який, за прогнозом Micron, триватиме щонайменше до 2026 року і навіть довше, може серйозно вплинути на ціни кінцевих пристроїв – особливо ПК, ноутбуків, смартфонів і твердотілих накопичувачів. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на The Verge.

Чому дефіцит пам'яті затягнеться надовго?

Один із найбільших виробників пам’яті у світі Micron прямо заявив, що "пропозиція залишатиметься суттєво меншою за попит у передбачуваному майбутньому", незважаючи на плани розширення виробництва і нові заводи, які почнуть працювати лише у 2027–2030 роках. Це означає, що вартість компонентів, особливо DDR5 RAM і NAND flash, може залишатися високою або продовжувати зростати, а виробники техніки будуть змушені закладати ці витрати у фінальну ціну своїх продуктів.

Через дефіцит пам’яті ноутбуки та десктопні ПК можуть подорожчати на 20–50 % або більше у 2026 році, особливо моделі з великою кількістю оперативної пам’яті та швидким SSD-накопичувачем. Аналогічно, смартфони можуть стати дорожчими внаслідок браку DRAM та LPDDR-модулів для мобільних пристроїв, що вже призвело до скорочення запасів і очікується відчутне підвищення собівартості. SSD-накопичувачі на базі NAND flash, попит на які різко зріс через перехід від HDD до швидких твердотілих дисків, також можуть подорожчати, оскільки їхній дефіцит і підвищення контрактних цін уже помітні і, за оцінками, триватимуть у 2026 році.

Окрім цього, дефіцит пам’яті може призвести до обмеженої доступності і підвищення цін на відеокарти, особливо моделі з великим обсягом відеопам’яті, оскільки виробники змушені перенаправляти ресурси на пріоритетні сегменти, такі як сервери та ШІ-графіка. Як пише Gizmochina, усе це створює умови, де техніка, що зазвичай вважалася доступною, стає значно дорожчою, а деякі релізи можуть затримуватися або стати менш доступними для звичайних споживачів.