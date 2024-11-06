Експерти порахували собівартість Google Pixel 9 Pro

Щороку після виходу найпопулярніших смартфонів різноманітні блогери та технічні експерти беруться досліджувати пристрої на міцність, розбирати їх на частини і, звісно ж, рахувати, скільки коштують їхні деталі. PIxel 9 Pro винятком не став. Після літнього релізу його дослідили тільки зараз і вже назвали собівартість усіх деталей. Спойлер: ціна менша, ніж торік.

Скільки коштують деталі PIxel 9 Pro

Перш ніж назвати суму, варто зазначити, що мова йде саме про вартість деталей смартфона – корпусу, процесора, камери, екрана, батареї та інших деталей. Але це число не враховує вартість виробництва, заробітні плати працівників, видатки на оплату комунальних послуг, маркетингу, доставки та інше. Такі витрати, як правило, перевищують вартість самих матеріалів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nikkei.

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Тож згідно з новим звітом, витрати Google на виробництво PIxel 9 Pro становлять 406 доларів, що може бути нижче, ніж у попереднього покоління. Ціна, за якою компанія продає смартфони на своєму сайті, починається від 999 доларів за найменший обсяг пам'яті.

Процесор Tensor оцінили у 80 доларів, що дещо дорожче, ніж раніше.

Дисплей M14 виробництва Samsung коштує 75 доларів.

Вартість компонентів камери становить 61 долар.

Google вдалося заощадити на дисплеї та камерах порівняно з попередніми поколіннями.

Згідно з висновками, вартість Pixel 9 Pro приблизно на 11% нижча, ніж Pixel 8 Pro, хоча це не може бути прямим порівнянням, оскільки Pixel 9 Pro має дещо менший дисплей і батарею порівняно з Pixel 8 Pro. Але звіт і не порівнює 9 Pro XL з 8 Pro напряму.

У тій же публікації йдеться про те, що вартість iPhone 16 Pro від Apple становить 568 доларів, що трохи більше, ніж у 15 Pro, при цьому дисплей M14 коштує 110 доларів, а компоненти камери – 91 долар. Кажуть, що чип Apple A18 Pro коштує 135 доларів, хоча ця ціна видається дещо завищеною. Для контексту, Qualcomm, як повідомляється, бере за Snapdragon 8 Elite трохи більше 200 доларів, тож стає зрозуміло, чому Apple і Google віддають перевагу розробці власних процесорів.