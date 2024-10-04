Коли може вийти смартфон

Той самий портал, що показав перші зображення пристрою, опублікував новий ексклюзив, у якому повідомив: Pixel 9a може з'явитися вже в березні 2025 року, що є найбільш ранньою датою випуску в історії лінійки.

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Зазвичай моделі "a" виходили у травні. Ця двомісячна зміна в графіку збігається з двомісячним зсувом, якого зазнали дорожчі версії. Ми досі не знаємо, чому компанія так зробила, але можна припустити, що їй набридло отримувати менше уваги через те, що iPhone виходять місяцем раніше, у вересні, й до того часу, коли з'являються чергові Pixel, люди все ще не награлися "яблучними" смартфонами, приділяючи недостатньо часу "пікселям". Навряд чи компанія колись про це нам розповість.

Варто також зазначити, що Android 15 досі не дебютував, але ми чули чутки про те, що вже Android 16 може вийти раніше, ніж зазвичай. Таким чином компанія посунула графіки своїх головних продуктів, і, згідно з наявними даними, це явище постійне, а не тимчасове. Це означає, що Pixel 10 вийдуть теж у серпні 2025-го, а Pixel 10a – у березні 2026 року.

Середньобюджетна серія Pixel завжди була найбільш нестабільною з погляду графіку випуску. Коли Google уперше випустила смартфон з приставкою "a" в назві – це був Pixel 3a – на дворі був травень 2019-го. Pixel 4a було відкладено на серпень через пандемію COVID-19. Його наступник вийшов за тим же графіком, у серпні, але 6a перемістився на липень. Нарешті, з запуском Pixel 7a компанія знову повернулася до травня, продовживши цю тенденцію в Pixel 8a. Тож завдяки цьому всі вважали серію "a" остаточно травневим смартфоном. Схоже, тепер це зміниться.